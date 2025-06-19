Что приготовить из фарша на ужин: блюдо, которое будет значительно вкуснее классических котлет
Вместо классических жирных котлет на ужин из фарша можно приготовить сочные гнезда. Можно использовать разнообразные начинки с грибами, сыром и помидорами. Вы просто выкладываете все на пергамент и ставите в духовку – получится очень вкусно.
Идея приготовления сочных гнезд из фарша на обед опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Стоит использовать именно индюшиный фарш, чтобы он не был сухим и, в то же время, нежирным.
Ингредиенты для основы:
- индюшиный фарш – 1 кг.
- яйца – 1 шт.
- лук – 2 шт. (обжаренный)
- соль – по вкусу
- паприка – по вкусу
- специи для мяса – по вкусу
Ингредиенты для начинки (1 вариант):
- кольца ананаса
- майонез (немного в середину кольца)
- тертый сыр
Ингредиенты для начинки (2 вариант):
- грибы
- помидоры
- тертый сыр
Способ приготовления:
1. Смешать индюшиный фарш с яйцом, обжаренным луком, солью, паприкой и специями.
2. Хорошо вымесить.
3. Сформировать гнезда из фарша, выложив шарики с углублением посередине.
4. Половину смазать маринадом ананас-кари, другую половину – томат-базилик (по желанию).
5. В первые гнезда положить кольцо ананаса, немного майонеза в середину, сверху сыр. Во вторые – грибы, кусочки помидора, сыр.
6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180-200 градусов до румяной корочки.
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