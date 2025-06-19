Вместо классических жирных котлет на ужин из фарша можно приготовить сочные гнезда. Можно использовать разнообразные начинки с грибами, сыром и помидорами. Вы просто выкладываете все на пергамент и ставите в духовку – получится очень вкусно.

Идея приготовления сочных гнезд из фарша на обед опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Стоит использовать именно индюшиный фарш, чтобы он не был сухим и, в то же время, нежирным.

Ингредиенты для основы:

индюшиный фарш – 1 кг.

яйца – 1 шт.

лук – 2 шт. (обжаренный)

соль – по вкусу

паприка – по вкусу

специи для мяса – по вкусу

Ингредиенты для начинки (1 вариант):

кольца ананаса

майонез (немного в середину кольца)

тертый сыр

Ингредиенты для начинки (2 вариант):

грибы

помидоры

тертый сыр

Способ приготовления:

1. Смешать индюшиный фарш с яйцом, обжаренным луком, солью, паприкой и специями.

2. Хорошо вымесить.

3. Сформировать гнезда из фарша, выложив шарики с углублением посередине.

4. Половину смазать маринадом ананас-кари, другую половину – томат-базилик (по желанию).

5. В первые гнезда положить кольцо ананаса, немного майонеза в середину, сверху сыр. Во вторые – грибы, кусочки помидора, сыр.

6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180-200 градусов до румяной корочки.

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