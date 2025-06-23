К картофельному пюре на ужин можно приготовить очень сочные и сытные митболы из фарша. Такие изделия будут значительно лучше привычных котлет, потому что они не просто жарятся, а еще и протушиваются в ароматном соусе. Сам рецепт элементарный и не требует особых кулинарных навыков.

Идея приготовления мясных митболов из фарша опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina kozachuk) в Instagram. Точно понравится всей семье.

Ингредиенты:

фарш – 700 г

яйца – 1 шт.

пармезан – 50 г

панировочные сухари – 3 ст.л.

соль – 1 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

черный молотый перец – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для соуса:

лук – 1 шт.

мука – 1 ст.л.

вода – 300 г

томатная паста – 70 г

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 2 ч.л.

итальянские травы – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить соль, специи, яйцо и панировочные сухари.

2. Тщательно все перемешать.

3. Сформировать небольшие шарики, немножко больше грецкого ореха по размеру.

4. Обжарить их до золотистости с двух сторон.

5. Забрать со сковородки и на ней обжарить мелко нарезанный лук, минуты 3-4.

6. Добавить муку, перемешать и обжарить еще минуту.

7. Влить воду, перемешать.

8. Добавить томатную пасту.

9. Добавить соль, сахар, итальянские травы, перемешать и вернуть митболы в соус.

10. Тушить под крышкой 20-25 минут.

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