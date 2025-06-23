Что приготовить из фарша вместо котлет на ужин: вариант очень вкусного и нежирного блюда
К картофельному пюре на ужин можно приготовить очень сочные и сытные митболы из фарша. Такие изделия будут значительно лучше привычных котлет, потому что они не просто жарятся, а еще и протушиваются в ароматном соусе. Сам рецепт элементарный и не требует особых кулинарных навыков.
Идея приготовления мясных митболов из фарша опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina kozachuk) в Instagram. Точно понравится всей семье.
Ингредиенты:
- фарш – 700 г
- яйца – 1 шт.
- пармезан – 50 г
- панировочные сухари – 3 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- черный молотый перец – 0,5 ч.л.
Ингредиенты для соуса:
- лук – 1 шт.
- мука – 1 ст.л.
- вода – 300 г
- томатная паста – 70 г
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 2 ч.л.
- итальянские травы – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить соль, специи, яйцо и панировочные сухари.
2. Тщательно все перемешать.
3. Сформировать небольшие шарики, немножко больше грецкого ореха по размеру.
4. Обжарить их до золотистости с двух сторон.
5. Забрать со сковородки и на ней обжарить мелко нарезанный лук, минуты 3-4.
6. Добавить муку, перемешать и обжарить еще минуту.
7. Влить воду, перемешать.
8. Добавить томатную пасту.
9. Добавить соль, сахар, итальянские травы, перемешать и вернуть митболы в соус.
10. Тушить под крышкой 20-25 минут.
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