Что приготовить из фарша вместо котлет на ужин: вариант очень вкусного и нежирного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Что приготовить из фарша вместо котлет на ужин: вариант очень вкусного и нежирного блюда

К картофельному пюре на ужин можно приготовить очень сочные и сытные митболы из фарша. Такие изделия будут значительно лучше привычных котлет, потому что они не просто жарятся, а еще и протушиваются в ароматном соусе. Сам рецепт элементарный и не требует особых кулинарных навыков.

Идея приготовления мясных митболов из фарша опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina kozachuk) в Instagram. Точно понравится всей семье.

Что приготовить из фарша вместо котлет на ужин: вариант очень вкусного и нежирного блюда

Ингредиенты:

  • фарш – 700 г
  • яйца – 1 шт.
  • пармезан – 50 г
  • панировочные сухари – 3 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • паприка – 1 ч.л.
  • сухой чеснок – 1 ч.л.
  • черный молотый перец – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для соуса:

  • лук – 1 шт.
  • мука – 1 ст.л.
  • вода – 300 г
  • томатная паста – 70 г
  • соль – 0,5 ч.л.
  • сахар – 2 ч.л.
  • итальянские травы – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Что приготовить из фарша вместо котлет на ужин: вариант очень вкусного и нежирного блюда

1. К фаршу добавить соль, специи, яйцо и панировочные сухари.

2. Тщательно все перемешать.

Что приготовить из фарша вместо котлет на ужин: вариант очень вкусного и нежирного блюда

3. Сформировать небольшие шарики, немножко больше грецкого ореха по размеру.

4. Обжарить их до золотистости с двух сторон.

Что приготовить из фарша вместо котлет на ужин: вариант очень вкусного и нежирного блюда

5. Забрать со сковородки и на ней обжарить мелко нарезанный лук, минуты 3-4.

6. Добавить муку, перемешать и обжарить еще минуту.

Что приготовить из фарша вместо котлет на ужин: вариант очень вкусного и нежирного блюда

7. Влить воду, перемешать.

Что приготовить из фарша вместо котлет на ужин: вариант очень вкусного и нежирного блюда

8. Добавить томатную пасту.

Что приготовить из фарша вместо котлет на ужин: вариант очень вкусного и нежирного блюда

9. Добавить соль, сахар, итальянские травы, перемешать и вернуть митболы в соус.

10. Тушить под крышкой 20-25 минут.

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