Кабачки можно легко превратить в полноценный и сытный обед без сложных ингредиентов и долгого приготовления. Особенно удачно получается кабачковый ролл с сыром, овощами и ветчиной – блюдо получается сочным, нежным и одновременно легким. Для основы не нужно готовить тесто, ведь кабачки прекрасно держат форму после запекания. Такой вариант подойдет как для домашнего обеда, так и для быстрого ужина.

Как приготовить вкусный кабачковый ролл на обед рассказала фудблогер nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты для основы:

кабачки – 2 шт.

твердый сыр – 100 г

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Соус и начинка:

натуральный йогурт – 50 г

чеснок – 1-2 зубчика

зелень – по вкусу

огурец – 1 шт.

помидор – 1 шт.

ветчина или готовое мясо – 150-200 г

листья салата – по желанию

Способ приготовления:

1. Помойте кабачки и нарежьте их тонкими слайсами с помощью ножа или овощечистки. Противень застелите пергаментом и выложите кабачки внахлест, чтобы образовалась сплошная основа.

2. Посыпьте кабачковый слой тертым сыром, добавьте немного соли и перца.

3. Поставьте противень в разогретую духовку и запекайте примерно 15-20 минут при температуре 180 градусов. Основа должна стать мягкой и хорошо держаться вместе.

4. Для соуса смешайте йогурт с измельченным чесноком и зеленью. Огурец и помидор нарежьте тонкими ломтиками. Подготовьте ветчину или отварное мясо.

5. Готовую кабачковую основу немного охладите, смажьте соусом, сверху выложите листья салата, овощи и мясо. Аккуратно заверните все в плотный ролл.

6. Перед подачей нарежьте блюдо порционными кусочками. Такой ролл из кабачков подходит как теплым, так и холодным, поэтому его удобно брать с собой на работу или в дорогу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: