Что приготовить из кабачков на обед: очень сытное и простое блюдо
Кабачки можно легко превратить в полноценный и сытный обед без сложных ингредиентов и долгого приготовления. Особенно удачно получается кабачковый ролл с сыром, овощами и ветчиной – блюдо получается сочным, нежным и одновременно легким. Для основы не нужно готовить тесто, ведь кабачки прекрасно держат форму после запекания. Такой вариант подойдет как для домашнего обеда, так и для быстрого ужина.
Как приготовить вкусный кабачковый ролл на обед рассказала фудблогер nelly.cooking в Instagram.
Ингредиенты для основы:
- кабачки – 2 шт.
- твердый сыр – 100 г
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
Соус и начинка:
- натуральный йогурт – 50 г
- чеснок – 1-2 зубчика
- зелень – по вкусу
- огурец – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- ветчина или готовое мясо – 150-200 г
- листья салата – по желанию
Способ приготовления:
1. Помойте кабачки и нарежьте их тонкими слайсами с помощью ножа или овощечистки. Противень застелите пергаментом и выложите кабачки внахлест, чтобы образовалась сплошная основа.
2. Посыпьте кабачковый слой тертым сыром, добавьте немного соли и перца.
3. Поставьте противень в разогретую духовку и запекайте примерно 15-20 минут при температуре 180 градусов. Основа должна стать мягкой и хорошо держаться вместе.
4. Для соуса смешайте йогурт с измельченным чесноком и зеленью. Огурец и помидор нарежьте тонкими ломтиками. Подготовьте ветчину или отварное мясо.
5. Готовую кабачковую основу немного охладите, смажьте соусом, сверху выложите листья салата, овощи и мясо. Аккуратно заверните все в плотный ролл.
6. Перед подачей нарежьте блюдо порционными кусочками. Такой ролл из кабачков подходит как теплым, так и холодным, поэтому его удобно брать с собой на работу или в дорогу.
