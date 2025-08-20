Что приготовить из кабачков на ужин за 15 минут: вариант вкусного и простого в приготовлении блюда
Всего за 15 минут вы сможете приготовить вкусный и сытный ужин. Для этого вам понадобятся обычные кабачки. Из них получается очень вкусная и питательная паста, которая будет точно значительно лучше макарон.
Идея приготовления сытной кабачковой пасты на ужин опубликована на странице фудблогера yavorskaa cooking в Instagram.
Ингредиенты (на 2 порции):
- куриное филе – 300 г
- кабачок – 1 шт.
- помидоры черри
- чеснок – 2 зубчика
- крем-сыр – 2 ст.л.
- сливки – 100 мл.
- паприка
- соль, перец – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезать в форме лапши овощечисткой или натереть соломкой.
2. Куриное филе нарезать кубиками или полосками.
3. Обжарить филе на сковородке с небольшим количеством масла до золотистой корочки, примерно 7-8 минут.
4. Посолить, поперчить, добавить паприку.
5. Добавить измельченный чеснок и нарезанные помидоры и тушить 3-5 минут, пока они не станут мягкими и не пустят сок.
6. Добавить крем-сыр и сливки, перемешать до однородного соуса. При необходимости досолить.
7. Добавить кабачки к соусу, перемешать и прогреть 2-3 минуты. Не передерживать, чтобы остались слегка хрустящими.
8. Подавать сразу же. По желанию посыпать зеленью или тертым сыром.
