Что приготовить из кабачков на ужин за 15 минут: вариант вкусного и простого в приготовлении блюда

Всего за 15 минут вы сможете приготовить вкусный и сытный ужин. Для этого вам понадобятся обычные кабачки. Из них получается очень вкусная и питательная паста, которая будет точно значительно лучше макарон.

Идея приготовления сытной кабачковой пасты на ужин опубликована на странице фудблогера yavorskaa cooking в Instagram.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • куриное филе – 300 г
  • кабачок – 1 шт.
  • помидоры черри
  • чеснок – 2 зубчика
  • крем-сыр – 2 ст.л.
  • сливки – 100 мл.
  • паприка
  • соль, перец – по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать в форме лапши овощечисткой или натереть соломкой.

2. Куриное филе нарезать кубиками или полосками.

3. Обжарить филе на сковородке с небольшим количеством масла до золотистой корочки, примерно 7-8 минут.

4. Посолить, поперчить, добавить паприку.

5. Добавить измельченный чеснок и нарезанные помидоры и тушить 3-5 минут, пока они не станут мягкими и не пустят сок.

6. Добавить крем-сыр и сливки, перемешать до однородного соуса. При необходимости досолить.

7. Добавить кабачки к соусу, перемешать и прогреть 2-3 минуты. Не передерживать, чтобы остались слегка хрустящими.

8. Подавать сразу же. По желанию посыпать зеленью или тертым сыром.

