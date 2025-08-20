Всего за 15 минут вы сможете приготовить вкусный и сытный ужин. Для этого вам понадобятся обычные кабачки. Из них получается очень вкусная и питательная паста, которая будет точно значительно лучше макарон.

Идея приготовления сытной кабачковой пасты на ужин опубликована на странице фудблогера yavorskaa cooking в Instagram.

Ингредиенты (на 2 порции):

куриное филе – 300 г

кабачок – 1 шт.

помидоры черри

чеснок – 2 зубчика

крем-сыр – 2 ст.л.

сливки – 100 мл.

паприка

соль, перец – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать в форме лапши овощечисткой или натереть соломкой.

2. Куриное филе нарезать кубиками или полосками.

3. Обжарить филе на сковородке с небольшим количеством масла до золотистой корочки, примерно 7-8 минут.

4. Посолить, поперчить, добавить паприку.

5. Добавить измельченный чеснок и нарезанные помидоры и тушить 3-5 минут, пока они не станут мягкими и не пустят сок.

6. Добавить крем-сыр и сливки, перемешать до однородного соуса. При необходимости досолить.

7. Добавить кабачки к соусу, перемешать и прогреть 2-3 минуты. Не передерживать, чтобы остались слегка хрустящими.

8. Подавать сразу же. По желанию посыпать зеленью или тертым сыром.

