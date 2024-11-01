Если вам надоели обычные блюда, стоит попробовать приготовить что-нибудь экспериментальное. Так, например, капуста может стать отличным продуктом для приготовления основного блюда.

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Фудблогер с ником alinaumami в Instagram рассказала, как приготовить стейк из капусты. Это блюдо получается необычным, но очень вкусным. Им будут лакомиться даже те, кто не любит капусту.

Ингредиенты

Капуста

Сливочное масло

Масло для жарки

Соевый соус

Ингредиенты для сырного соуса

Крем-сыр

Сливки 10%

Цедра лайма

Сок лайма

Соль

Перец

Зеленый лук

Сезам

Пармезан

Способ приготовления

1.Головку капусты разрезаем на кольца, толщиной 1-1,5см.

2. Сливочное масло растапливаем на сковороде и выкладываем капусту. Обжариваем с обеих сторон золотистости.

3. Добавляем соевый соус и еще несколько минут тушим. Капуста должна стать мягкой, но ее структура осталась не измененной.

4. В глубокую емкость выкладываем крем-сыр и заливаем сливками.

5. Натираем цедру одного лайма и выжимаем из него сок.

6. Зелень и сезам измельчаем. Смешиваем с соусом.

7. Доводим соус по вкусу солью и перцем.

8. Натираем пармезан и тщательно перемешиваем.

9. На тарелку выкладываем сырный соус, а сверху кладем стейк из капусты.

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