Что приготовить из капусты, если привычные блюда надоели: очень простой рецепт
Если вам надоели обычные блюда, стоит попробовать приготовить что-нибудь экспериментальное. Так, например, капуста может стать отличным продуктом для приготовления основного блюда.
Фудблогер с ником alinaumami в Instagram рассказала, как приготовить стейк из капусты. Это блюдо получается необычным, но очень вкусным. Им будут лакомиться даже те, кто не любит капусту.
Ингредиенты
- Капуста
- Сливочное масло
- Масло для жарки
- Соевый соус
Ингредиенты для сырного соуса
- Крем-сыр
- Сливки 10%
- Цедра лайма
- Сок лайма
- Соль
- Перец
- Зеленый лук
- Сезам
- Пармезан
Способ приготовления
1.Головку капусты разрезаем на кольца, толщиной 1-1,5см.
2. Сливочное масло растапливаем на сковороде и выкладываем капусту. Обжариваем с обеих сторон золотистости.
3. Добавляем соевый соус и еще несколько минут тушим. Капуста должна стать мягкой, но ее структура осталась не измененной.
4. В глубокую емкость выкладываем крем-сыр и заливаем сливками.
5. Натираем цедру одного лайма и выжимаем из него сок.
6. Зелень и сезам измельчаем. Смешиваем с соусом.
7. Доводим соус по вкусу солью и перцем.
8. Натираем пармезан и тщательно перемешиваем.
9. На тарелку выкладываем сырный соус, а сверху кладем стейк из капусты.
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