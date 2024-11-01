Что приготовить из капусты, если привычные блюда надоели: очень простой рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
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Что приготовить из капусты, если привычные блюда надоели: очень простой рецепт

Если вам надоели обычные блюда, стоит попробовать приготовить что-нибудь экспериментальное. Так, например, капуста может стать отличным продуктом для приготовления основного блюда.

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Фудблогер с ником alinaumami в Instagram рассказала, как приготовить стейк из капусты. Это блюдо получается необычным, но очень вкусным. Им будут лакомиться даже те, кто не любит капусту.

Что приготовить из капусты, если привычные блюда надоели: очень простой рецепт

Ингредиенты

  • Капуста
  • Сливочное масло
  • Масло для жарки
  • Соевый соус

Ингредиенты для сырного соуса

  • Крем-сыр
  • Сливки 10%
  • Цедра лайма
  • Сок лайма
  • Соль
  • Перец
  • Зеленый лук
  • Сезам
  • Пармезан

Способ приготовления

1.Головку капусты разрезаем на кольца, толщиной 1-1,5см.

Что приготовить из капусты, если привычные блюда надоели: очень простой рецепт

2. Сливочное масло растапливаем на сковороде и выкладываем капусту. Обжариваем с обеих сторон золотистости.

3. Добавляем соевый соус и еще несколько минут тушим. Капуста должна стать мягкой, но ее структура осталась не измененной.

Что приготовить из капусты, если привычные блюда надоели: очень простой рецепт

4. В глубокую емкость выкладываем крем-сыр и заливаем сливками.

5. Натираем цедру одного лайма и выжимаем из него сок.

Что приготовить из капусты, если привычные блюда надоели: очень простой рецепт

6. Зелень и сезам измельчаем. Смешиваем с соусом.

7. Доводим соус по вкусу солью и перцем.

8. Натираем пармезан и тщательно перемешиваем.

Что приготовить из капусты, если привычные блюда надоели: очень простой рецепт

9. На тарелку выкладываем сырный соус, а сверху кладем стейк из капусты.

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