Лаваш и куриный фарш – это сочетание, которое позволяет быстро приготовить сытное блюдо из минимальных продуктов. Такой вариант пригодится, когда нет времени на сложные рецепты, но хочется чего-то домашнего и аппетитного. Блюдо запекается в духовке, имеет золотистую корочку, внутри остается сочным, а готовится буквально за полчаса. Это практичная альтернатива пирогам или рулетам из теста, но значительно проще в исполнении.

Видео дня

Идея приготовления сытного рулета из лаваша и фарша опубликована на странице фудблогера lovebabochkina в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 800 г

сыр – 150 г (твердый, натертый)

лаваш – 2 шт.

яичный желток – 1 шт.

кунжут – по вкусу

соль, черный перец, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриный фарш переложите в глубокую миску, добавьте соль, перец и любимые специи. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.

2. На рабочую поверхность выложите первый лист лаваша. Равномерно распределите по нему фарш, оставляя небольшие отступы по краям.

3. Поверх фарша натрите твердый сыр на мелкой терке.

4. Накройте вторым листом лаваша и плотно сверните в рулет.

5. Переложите рулет на противень, смажьте поверхность желтком и посыпьте кунжутом или другими семенами.

6. Запекайте в разогретой духовке при 180°C примерно 30 минут до золотистой корочки.

7. После запекания дайте блюду несколько минут остыть и нарежьте порционными кусками.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: