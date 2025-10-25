Что приготовить из куриного фарша и лаваша: вариант очень вкусного и элементарного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
150
Что приготовить из куриного фарша и лаваша: вариант очень вкусного и элементарного блюда

Лаваш и куриный фарш – это сочетание, которое позволяет быстро приготовить сытное блюдо из минимальных продуктов. Такой вариант пригодится, когда нет времени на сложные рецепты, но хочется чего-то домашнего и аппетитного. Блюдо запекается в духовке, имеет золотистую корочку, внутри остается сочным, а готовится буквально за полчаса. Это практичная альтернатива пирогам или рулетам из теста, но значительно проще в исполнении.

Идея приготовления сытного рулета из лаваша и фарша опубликована на странице фудблогера lovebabochkina в Instagram.

Что приготовить из куриного фарша и лаваша: вариант очень вкусного и элементарного блюда

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 800 г
  • сыр – 150 г (твердый, натертый)
  • лаваш – 2 шт.
  • яичный желток – 1 шт.
  • кунжут – по вкусу
    соль, черный перец, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Что приготовить из куриного фарша и лаваша: вариант очень вкусного и элементарного блюда

1. Куриный фарш переложите в глубокую миску, добавьте соль, перец и любимые специи. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.

2. На рабочую поверхность выложите первый лист лаваша. Равномерно распределите по нему фарш, оставляя небольшие отступы по краям.

Что приготовить из куриного фарша и лаваша: вариант очень вкусного и элементарного блюда

3. Поверх фарша натрите твердый сыр на мелкой терке.

4. Накройте вторым листом лаваша и плотно сверните в рулет.

Что приготовить из куриного фарша и лаваша: вариант очень вкусного и элементарного блюда

5. Переложите рулет на противень, смажьте поверхность желтком и посыпьте кунжутом или другими семенами.

6. Запекайте в разогретой духовке при 180°C примерно 30 минут до золотистой корочки.

Что приготовить из куриного фарша и лаваша: вариант очень вкусного и элементарного блюда

7. После запекания дайте блюду несколько минут остыть и нарежьте порционными кусками.

