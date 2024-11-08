Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных, сытных и легких блюд для завтрака и перекуса. Еще лаваш можно добавлять в салаты, делать из них чипсы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для перекуса, из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

лаваш

листья салата

сыр фета

помидор

перец

прованские травы

соль

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите все ингредиенты.

2. Заверните и обжарьте на хорошо разогретой сковороде или гриле до образования золотистой корочки.

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