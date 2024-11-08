Что приготовить из лаваша для перекуса: простой рецепт блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,3 т.
Рецепт перекуса

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных, сытных и легких блюд для завтрака и перекуса. Еще лаваш можно добавлять в салаты, делать из них чипсы. 

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Что приготовить из лаваша для перекуса: простой рецепт блюда за 5 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для перекуса, из лаваша, с сыром и зеленью. 

Рецепт перекуса

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • листья салата
  • сыр фета
  • помидор
  • перец
  • прованские травы
  • соль

Способ приготовления: 

1. На лаваш выложите все ингредиенты.

Ингредиенты для блюда

2. Заверните и обжарьте на хорошо разогретой сковороде или гриле до образования золотистой корочки.

Готовый перекус

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