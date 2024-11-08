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Что приготовить из лаваша для перекуса: простой рецепт блюда за 5 минут
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных, сытных и легких блюд для завтрака и перекуса. Еще лаваш можно добавлять в салаты, делать из них чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для перекуса, из лаваша, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- листья салата
- сыр фета
- помидор
- перец
- прованские травы
- соль
Способ приготовления:
1. На лаваш выложите все ингредиенты.
2. Заверните и обжарьте на хорошо разогретой сковороде или гриле до образования золотистой корочки.
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