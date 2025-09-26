Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных чебуреком, рулетов с разными начинками, запеканок и пирогов. Еще из них можно делать полезные чипсы и "Наполеон".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных чебуреком из лаваша, с куриным фаршем.

Ингредиенты:

500 г куриного фарша

1 яйцо

70 мл воды

1/2 среднего лука

зелень, соль, перец

150 г твердого сыра

6 шт тортильи или тонких лавашиков

1 яйцо для смазывания бортиков

масло Гхи

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш, добавьте специи, яйцо, воду, зелень и хорошо отбейте.

2. Выложите на лаваш фарш, сверху тертый сыр. Сверните и смажьте яйцом бортики.

3. Смажьте гриль маслом и обжарьте лаваш.

Подавайте сразу, будет сытно и вкусно!

