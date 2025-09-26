Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт сочных и нежирных чебуреков

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных чебуреком, рулетов с разными начинками, запеканок и пирогов. Еще из них можно делать полезные чипсы и "Наполеон".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных чебуреком из лаваша, с куриным фаршем. 

Ингредиенты: 

  • 500 г куриного фарша
  • 1 яйцо
  • 70 мл воды
  • 1/2 среднего лука
  • зелень, соль, перец
  • 150 г твердого сыра
  • 6 шт тортильи или тонких лавашиков
  • 1 яйцо для смазывания бортиков
  • масло Гхи

Способ приготовления: 

1. Смешайте фарш, добавьте специи, яйцо, воду, зелень и хорошо отбейте.

2. Выложите на лаваш фарш, сверху тертый сыр. Сверните и смажьте яйцом бортики.

3. Смажьте гриль маслом и обжарьте лаваш.

Подавайте сразу, будет сытно и вкусно!

