Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт сочных и нежирных чебуреков
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных чебуреком, рулетов с разными начинками, запеканок и пирогов. Еще из них можно делать полезные чипсы и "Наполеон".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных чебуреком из лаваша, с куриным фаршем.
Ингредиенты:
- 500 г куриного фарша
- 1 яйцо
- 70 мл воды
- 1/2 среднего лука
- зелень, соль, перец
- 150 г твердого сыра
- 6 шт тортильи или тонких лавашиков
- 1 яйцо для смазывания бортиков
- масло Гхи
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш, добавьте специи, яйцо, воду, зелень и хорошо отбейте.
2. Выложите на лаваш фарш, сверху тертый сыр. Сверните и смажьте яйцом бортики.
3. Смажьте гриль маслом и обжарьте лаваш.
Подавайте сразу, будет сытно и вкусно!
