Что приготовить из лаваша и фарша на ужин: рецепт сытного блюда на скорую руку

Если у вас есть лаваш и фарш – сытному ужину быть. Из таких продуктов можно сделать вкусное и элементарное блюдо на сковородке. У вас получатся улитки, которые точно понравятся всем.

Идея приготовления ужина из лаваша и фарша опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

  • лаваш – 1 лист
  • фарш – 450 г
  • соль
  • специи
  • вода – 50 мл.
  • сыр – 60 г
  • зелень

Ингредиенты для заливки:

  • вода – 130 мл.
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • сухой чеснок
  • копченая паприка

Способ приготовления:

1. Для начала сделать зажарку из лука и моркови.

2. Параллельно к фаршу добавить соль, специи и воду.

3. Все хорошо перемешать.

4. Далее на лист лаваша выложить фарш.

5. Равномерно распределить его по всему листу, посыпать немного сыром и завернуть лаваш в рулет.

6. Далее нарезать его на порционные кусочки.

7. Выложить сверху на зажарку.

8. Далее полить все томатной заливкой.

9. Накрыть крышкой и оставить на огне на 15-20 минут.

10. Посыпать зеленью.

