Если у вас есть лаваш и фарш – сытному ужину быть. Из таких продуктов можно сделать вкусное и элементарное блюдо на сковородке. У вас получатся улитки, которые точно понравятся всем.

Идея приготовления ужина из лаваша и фарша опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 1 лист

фарш – 450 г

соль

специи

вода – 50 мл.

сыр – 60 г

зелень

Ингредиенты для заливки:

вода – 130 мл.

томатная паста – 1 ст.л.

сухой чеснок

копченая паприка

Способ приготовления:

1. Для начала сделать зажарку из лука и моркови.

2. Параллельно к фаршу добавить соль, специи и воду.

3. Все хорошо перемешать.

4. Далее на лист лаваша выложить фарш.

5. Равномерно распределить его по всему листу, посыпать немного сыром и завернуть лаваш в рулет.

6. Далее нарезать его на порционные кусочки.

7. Выложить сверху на зажарку.

8. Далее полить все томатной заливкой.

9. Накрыть крышкой и оставить на огне на 15-20 минут.

10. Посыпать зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: