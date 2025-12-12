Что приготовить из лаваша и фарша на ужин: рецепт сытного блюда на скорую руку
Если у вас есть лаваш и фарш – сытному ужину быть. Из таких продуктов можно сделать вкусное и элементарное блюдо на сковородке. У вас получатся улитки, которые точно понравятся всем.
Идея приготовления ужина из лаваша и фарша опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 лист
- фарш – 450 г
- соль
- специи
- вода – 50 мл.
- сыр – 60 г
- зелень
Ингредиенты для заливки:
- вода – 130 мл.
- томатная паста – 1 ст.л.
- сухой чеснок
- копченая паприка
Способ приготовления:
1. Для начала сделать зажарку из лука и моркови.
2. Параллельно к фаршу добавить соль, специи и воду.
3. Все хорошо перемешать.
4. Далее на лист лаваша выложить фарш.
5. Равномерно распределить его по всему листу, посыпать немного сыром и завернуть лаваш в рулет.
6. Далее нарезать его на порционные кусочки.
7. Выложить сверху на зажарку.
8. Далее полить все томатной заливкой.
9. Накрыть крышкой и оставить на огне на 15-20 минут.
10. Посыпать зеленью.
