Что приготовить из лаваша: простой рецепт с фаршем и сыром

Лаваш с фаршем и сыром, приготовленный на сковороде, может стать отличным вариантом для быстрого ужина или сытного перекуса. Для начинки понадобятся простые продукты, которые хорошо сочетаются друг с другом. Лаваш получается румяным и хрустящим, а внутри остается сочная мясная начинка с расплавленным сыром. Приготовить такое блюдо можно без духовки, используя обычную сковороду.

Идея приготовления лаваша с фаршем и сыром опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 2 шт.

фарш – 500 г

лук – 1 шт.

твёрдый сыр — 150–200 г

соус – по желанию

яйца – 4 шт.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

растительное масло — для жарки

Способ приготовления:

1. Сначала нужно приготовить начинку. Лук очистите и очень мелко нарежьте. Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке.

2. Смешайте фарш с луком и сыром, добавьте соль и черный молотый перец. Хорошо перемешайте массу, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

3. Разложите лаваш на рабочей поверхности и нанесите на него тонкий слой мясной начинки. Не нужно делать его слишком толстым, так как фарш должен хорошо прожариться во время приготовления. По желанию сверху можно добавить немного соуса.

4. Сверните лаваш в плотный рулет, а затем нарежьте его на порционные кусочки. Старайтесь делать их примерно одинакового размера, чтобы они равномерно прожарились.

5. Яйца разбейте в отдельную миску и взбейте вилкой до однородной консистенции. Каждый кусочек лаваша с фаршем нужно полностью окунуть в яичную смесь перед жаркой.

6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите подготовленные кусочки и готовьте на небольшом огне под крышкой примерно 3 минуты. Затем осторожно переверните и жарьте еще около 3 минут с другой стороны.

7. Готовить нужно именно на небольшом огне, чтобы лаваш не подгорел раньше, чем начинка внутри успеет приготовиться. Когда кусочки станут румяными с обеих сторон, а фарш полностью приготовится, их можно снимать со сковороды.

8. Такой лаваш с фаршем и сыром лучше всего подавать горячим. Расплавленный сыр хорошо сочетается с мясной начинкой, а обжаренный лаваш приобретает приятную хрустящую корочку. По желанию готовое блюдо можно дополнить свежими овощами или любимым соусом.

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