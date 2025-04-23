Сезон молодой капусты в разгаре. Из такого овоща можно приготовить не только легкий салат, но и сытный ужин. Для этого вам понадобится сочный мясной фарш, а также много сыра.

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Идея приготовления стейков из молодой капусты для ужина опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. Блюдо достаточно бюджетное и не займет много вашего времени.

Ингредиенты:

молодая капуста

фарш куриный

помидоры

лук

сметана

укроп

соль, перец

чеснок

твердый сыр

Способ приготовления:

1. К фаршу добавьте мелко нарезанный лук, помидоры, чеснок, сметану, специи, укроп и перемешайте.

2. Нарежьте слайсами 1.5-2 сантиметра капусту.

3. Выложите на противень.

4. Сверху сформуйте шапочку из фарша.

5. Отправьте в духовку при 160 градусах на час и пятьдесят минут.

6. В конце добавьте натертый сыр.

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