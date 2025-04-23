Что приготовить из молодой капусты на ужин: рецепт вкусного блюда на скорую руку
Сезон молодой капусты в разгаре. Из такого овоща можно приготовить не только легкий салат, но и сытный ужин. Для этого вам понадобится сочный мясной фарш, а также много сыра.
Идея приготовления стейков из молодой капусты для ужина опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. Блюдо достаточно бюджетное и не займет много вашего времени.
Ингредиенты:
- молодая капуста
- фарш куриный
- помидоры
- лук
- сметана
- укроп
- соль, перец
- чеснок
- твердый сыр
Способ приготовления:
1. К фаршу добавьте мелко нарезанный лук, помидоры, чеснок, сметану, специи, укроп и перемешайте.
2. Нарежьте слайсами 1.5-2 сантиметра капусту.
3. Выложите на противень.
4. Сверху сформуйте шапочку из фарша.
5. Отправьте в духовку при 160 градусах на час и пятьдесят минут.
6. В конце добавьте натертый сыр.
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