Что приготовить из перезрелых бананов: вариант вкусной выпечки
Если в вашем холодильнике остались пеерстиглые бананы – используйте их для приготовления выпечки. А именно – бананового хлеба. Он получится в меру сладким и очень воздушным.
Идея приготовления воздушного бананового хлеба опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- мягкие бананы – 3 шт.
- сахар – 120 г
- яйца – 2 шт.
- ванильный сахар
- сливочное масло – 120 г
- мука – 250 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- щепотка соли
По желанию:
- корица
- банан для декора
- шоколад
- миндальные хлопья
Способ приготовления:
1. Бананы разминаем вилкой.
2. Добавляем к ним сахар, ванильный сахар и яйца.
3. Вливаем растопленное сливочное масло и просеиваем муку с разрыхлителем.
4. Перемешиваем до сочетания и добавляем щепотку соли.
5. По желанию добавляем измельченный шоколад и корицу.
6. Переливаем в форму для выпекания, застеленную пергаментом, сверху посыпаем миндальными хлопьями и кладем разрезанный банан (этот шаг можно пропустить).
7. Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 минут.
