Что приготовить из перезрелых бананов: вариант вкусной выпечки

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
114
Если в вашем холодильнике остались пеерстиглые бананы – используйте их для приготовления выпечки. А именно – бананового хлеба. Он получится в меру сладким и очень воздушным.

Идея приготовления воздушного бананового хлеба опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

  • мягкие бананы – 3 шт.
  • сахар – 120 г
  • яйца – 2 шт.
  • ванильный сахар
  • сливочное масло – 120 г
  • мука – 250 г
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • щепотка соли

По желанию:

  • корица
  • банан для декора
  • шоколад
  • миндальные хлопья

Способ приготовления:

1. Бананы разминаем вилкой.

2. Добавляем к ним сахар, ванильный сахар и яйца.

3. Вливаем растопленное сливочное масло и просеиваем муку с разрыхлителем.

4. Перемешиваем до сочетания и добавляем щепотку соли.

5. По желанию добавляем измельченный шоколад и корицу.

6. Переливаем в форму для выпекания, застеленную пергаментом, сверху посыпаем миндальными хлопьями и кладем разрезанный банан (этот шаг можно пропустить).

7. Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 минут.

