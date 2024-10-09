Видео дня
Что приготовить из полезной тыквы: рецепт самой вкусной закуски
Один из самых вкусных и полезных осенних овощей – тыква, которая может быть основой для приготовления каш, салатов, супов, закусок и вкусных намазок, выпечки и конфет. Еще ее можно запекать с овощами и специями в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной тыквы со специями и маслом.
Ингредиенты:
- 1 кг тыквы
- 1 ст.л. крахмала
- 4 ст.л. растительного масла, по 1/2 ч.л. перца, соли, итальянских трав и орегано
- 1 большой зубчик чеснока или 2 средние
- тимьян по желанию
- пармезан для подачи
Способ приготовления:
1. Почистите и порежьте кубиком тыкву, посыпьте крахмалом, специями и выложите на противень, полейте маслом с чесноком.
2. Запекайте при 200 градусах 20 мин. с включенной конвекцией (чтобы образовалась корочка).
При подаче посыпаем пармезаном!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: