Один из самых вкусных и полезных осенних овощей – тыква, которая может быть основой для приготовления каш, салатов, супов, закусок и вкусных намазок, выпечки и конфет. Еще ее можно запекать с овощами и специями в духовке.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной тыквы со специями и маслом.

Ингредиенты:

1 кг тыквы

1 ст.л. крахмала

4 ст.л. растительного масла, по 1/2 ч.л. перца, соли, итальянских трав и орегано

1 большой зубчик чеснока или 2 средние

тимьян по желанию

пармезан для подачи

Способ приготовления:

1. Почистите и порежьте кубиком тыкву, посыпьте крахмалом, специями и выложите на противень, полейте маслом с чесноком.

2. Запекайте при 200 градусах 20 мин. с включенной конвекцией (чтобы образовалась корочка).

При подаче посыпаем пармезаном!

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