Что приготовить из полезной тыквы: рецепт самой вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,1 т.
Что приготовить из полезной тыквы: рецепт самой вкусной закуски

Один из самых вкусных и полезных осенних овощей – тыква, которая может быть основой для приготовления каш, салатов, супов, закусок и вкусных намазок, выпечки и конфет. Еще ее можно запекать с овощами и специями в духовке.

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Что приготовить из тыквы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной тыквы со специями и маслом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 1 кг тыквы
  • 1 ст.л. крахмала
  • 4 ст.л. растительного масла, по 1/2 ч.л. перца, соли, итальянских трав и орегано
  • 1 большой зубчик чеснока или 2 средние
  • тимьян по желанию
  • пармезан для подачи

Способ приготовления:

1. Почистите и порежьте кубиком тыкву, посыпьте крахмалом, специями и выложите на противень, полейте маслом с чесноком.

Тыква со специями

2. Запекайте при 200 градусах 20 мин. с включенной конвекцией (чтобы образовалась корочка).

Сколько готовить тыкву

При подаче посыпаем пармезаном!

Готовое блюдо

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