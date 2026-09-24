Что приготовить из слоеного теста: плетеный пирог с красной рыбой и сыром

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
270
Рецепт слоеного пирога с рыбой
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Пирог из слоеного теста можно приготовить всего из нескольких простых ингредиентов. Для начинки понадобятся красная рыба, сливочный сыр и немного шпината. Особый вид выпечке придает способ формовки, ведь тесто нужно скрутить и заплести. В духовке пирог хорошо подрумянивается и становится хрустящим.

Идея приготовления сытного слоеного пирога с рыбой и шпинатом опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Рецепт слоеного пирога с рыбой

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 300 г
  • слабосоленая красная рыба – 100 г
  • сливочный сыр – 100 г
  • шпинат – 30 г
  • яйцо – 1 шт.
  • соль – по вкусу
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Выкладываем начинку на тесто

1. Слоеное тесто нужно заранее разморозить, если оно заморожено. Затем раскатать его в прямоугольный пласт на слегка присыпанной мукой поверхности.

2. Равномерно смазать тесто сливочным сыром. Красную рыбу нарезать небольшими кусочками и выложить поверх сыра. Шпинат промыть, обсушить, измельчить и добавить в начинку.

3. По желанию можно использовать небольшое количество соли и специй, учитывая, что красная рыба и сливочный сыр уже могут быть достаточно солеными.

4. Тесто с начинкой нужно аккуратно свернуть в плотный рулет. Готовый рулет разрезать вдоль на две части, оставив один край соединенным. Полученные полоски переплести между собой, формируя косу.

Формируем пирог

5. Готовый пирог переложить в форму для запекания или на противень, застеленный пергаментом. Яйцо взбить вилкой и смазать им поверхность теста. Это поможет получить золотистую корочку во время выпекания.

Готовый пирог

6. Поставить пирог в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать примерно 20–25 минут, пока слоеное тесто не станет румяным и хрустящим.

7. Готовый пирог следует немного остудить, после чего нарезать порционными кусочками и подавать к столу. Такая выпечка хорошо подходит как для обычного перекуса, так и для праздничного стола.

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