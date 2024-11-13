Что приготовить из тыквы на обед: вариант вкусного осеннего гарнира
Из сезонной тыквы можно приготовить очень сытный вариант обеда. Просто потушите овощи со сливочным соусом с добавлением чеснока. Такое блюдо отлично сочетается с любимым мясом или можно есть просто в самостоятельном виде.
Идея приготовления запеченной тыквы в сметане опубликована на странице фудблогера Елены Мазур (lenna mazur) в Instagram. Вся польза плода остается.
Ингредиенты:
- тыква – 400 г
- сметана 10% – 2 ст.л.
- чеснок – 3-4 зубчика
- зелень (укроп/петрушка) – 3-4 ветвей.
- масло – 1 ст.л.
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Тыкву нарезать большими кубиками.
2. На разогретую сковороду с маслом выложить тыкву, добавить соль и перец.
3. Пока тыква поджаривается, в небольшой емкости смешать сметану, пропущенную через пресс чеснок и измельченную зелень.
4. Отлично перемешать.
5. Когда тыква немного подзолотилась, залить сметаной.
6. Хорошо перемешать и тушить на готовности на медленном огне под крышкой.
7. Не передержать, потому что тыква превратится в пюре.
8. Время приготовления зависит от сорта тыквы и размера кубиков.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: