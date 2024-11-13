Из сезонной тыквы можно приготовить очень сытный вариант обеда. Просто потушите овощи со сливочным соусом с добавлением чеснока. Такое блюдо отлично сочетается с любимым мясом или можно есть просто в самостоятельном виде.

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Идея приготовления запеченной тыквы в сметане опубликована на странице фудблогера Елены Мазур (lenna mazur) в Instagram. Вся польза плода остается.

Ингредиенты:

тыква – 400 г

сметана 10% – 2 ст.л.

чеснок – 3-4 зубчика

зелень (укроп/петрушка) – 3-4 ветвей.

масло – 1 ст.л.

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Тыкву нарезать большими кубиками.

2. На разогретую сковороду с маслом выложить тыкву, добавить соль и перец.

3. Пока тыква поджаривается, в небольшой емкости смешать сметану, пропущенную через пресс чеснок и измельченную зелень.

4. Отлично перемешать.

5. Когда тыква немного подзолотилась, залить сметаной.

6. Хорошо перемешать и тушить на готовности на медленном огне под крышкой.

7. Не передержать, потому что тыква превратится в пюре.

8. Время приготовления зависит от сорта тыквы и размера кубиков.

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