Что приготовить из тыквы: рецепт воздушного кекса с орехами

Тыквенный кекс – простая домашняя выпечка, для которой не нужно готовить сложное тесто или долго работать с кремом. Достаточно натереть тыкву, смешать ее с яйцами, мукой и специями, а затем поставить тесто в духовку. Орехи придают кексу приятную текстуру, а корица и мускатный орех делают вкус более выразительным. Готовую выпечку можно дополнить простым кремом из сметаны или сливочного сыра.

Идея приготовления вкусного тыквенного кекса опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

тыква – 200 г

яйца – 2 шт.

сахар – 100 г

растительное масло – 80 мл.

мука – 180 г

разрыхлитель – 1 ч.л. с горкой

орехи – 50 г

корица – 1 ч.л.

мускатный орех – 1/4 ч.л.

ванилин – щепотка

сухофрукты – по желанию

Для крема:

сметана – 80 г

сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить тыкву. Очистите её от семян и кожуры, после чего натрите мякоть на мелкой тёрке. Если тыква очень сочная, лишнюю жидкость можно немного отжать, чтобы тесто не получилось слишком влажным.

2. Яйца нужно взбить с сахаром до получения светлой пышной массы. Отдельно взбивать белки не нужно, достаточно хорошо перемешать яйца с сахаром, чтобы смесь стала более воздушной.

3. В яичную массу влейте растительное масло и добавьте натертую тыкву. Перемешайте до однородности. После этого постепенно всыпьте муку с разрыхлителем, добавьте корицу, мускатный орех и ванилин.

4. Орехи нужно предварительно измельчить ножом или другим удобным способом. Добавьте их в тесто и ещё раз хорошо перемешайте. На этом этапе по желанию можно добавить небольшое количество сухофруктов.

5. Застелите форму для выпечки пергаментом и выложите в нее тыквенное тесто. Разровняйте поверхность и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов.

6. Выпекать кекс нужно примерно 40-50 минут. Точное время зависит от размера формы и особенностей духовки. Готовность выпечки можно проверить деревянной шпажкой: если после прокалывания кекса она остаётся сухой, его можно доставать.

7. Пока кекс остывает, приготовьте крем. Для этого просто смешайте сметану с сахаром до однородной массы. Если используется сливочный сыр, его также можно смешать с сахаром до гладкой консистенции.

8. Полностью остывший кекс смажьте кремом сверху и посыпьте измельченными орехами. После этого тыквенный кекс можно нарезать порционными кусочками и подавать к чаю или кофе.

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