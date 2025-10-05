Остатки риса после вчерашнего обеда не обязательно выбрасывать – из них можно приготовить вкусное, оригинальное и эффектное блюдо. Рисовые шарики во фритюре – это отличный способ быстро сделать сытный ужин или закуску из того, что есть в холодильнике. Они получаются золотистыми, хрустящими снаружи и нежными внутри, с приятным морским привкусом благодаря крабовым палочкам, сыру и икре мойвы. Подавать их можно как отдельное блюдо или с легким овощным салатом.

Идея приготовления хрустящих рисовых шариков опубликована на странице фудблогера nataliia zhuk cooking в Instagram.

Ингредиенты:

отварной рис – ориентировочно 2 стакана

соевый соус – 2 ст. ложки

крабовые палочки – 6–8 шт

крем-сыр – 1–2 ст. ложки

твердый сыр – 80 г

листы нори – 3 шт.

икра мойвы (Масаго) – 2–3 ч. ложки

любимый соус для подачи

Ингредиенты для панировки:

яйца – 2 шт.

панировочные хлопья или сухари – по необходимости

масло для жарки

Ингредиенты для салата:

микс листовых салатов (руккола, шпинат и т.д.)

болгарский перец – 1 шт.

огурец – 1 шт.

томаты черри – 6–8 шт.

морской коктейль – по вкусу

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте отваренный рис с соевым соусом.

2. Добавьте нарезанные крабовые палочки, крем-сыр, натертый твердый сыр и измельченные листья нори.

3. Для более яркого вкуса положите немного икры мойвы – она придаст блюду приятной солености и морского аромата.

4. Из полученной массы сформируйте небольшие плотные шарики.

5. Каждую обваляйте сначала во взбитом яйце, затем в панировочных хлопьях.

6. Обжарьте в хорошо разогретом масле до равномерной золотистой корочки. Готовые шарики выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

7. Для подачи приготовьте легкий овощной салат. На тарелку выложите смесь зелени, кусочки перца, огурца и черри, немного подсолите и добавьте морской коктейль.

8. Горячие рисовые шарики подавайте рядом, полив любимым соусом и, при желании, посыпав кунжутом.

