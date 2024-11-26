Что приготовить на обед из фарша: идея универсальных тефтельок к картофелю, каше и макаронам

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Что приготовить на обед из фарша: идея универсальных тефтельок к картофелю, каше и макаронам

Если у вас в морозильнике есть немного фарша – сытному обеду быть. Из такого мяса можно приготовить простые и сочные тефтельки. Блюдо очень универсальное, потому что его можно использовать к картофелю, любой каше и  макаронам.

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Идея приготовления сочных тефтельок из фарша для обеда опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Рис обязательно предварительно отварите.

Что приготовить на обед из фарша: идея универсальных тефтельок к картофелю, каше и макаронам

Ингредиенты:

  • фарш из куриного филе – 1 кг.
  • лук – 1 шт.
  • масло – 10 г.
  • рис вареный – 300 г.
  • соль, перец – по вкусу.
  • сметана – 100 г. + 1 ч. л. горчицы
  • сыр твердый – 100 г.
  • чеснок – 1 зубец.
  • вода – 100 г.
  • перец болгарский – по желанию.

Способ приготовления:

Что приготовить на обед из фарша: идея универсальных тефтельок к картофелю, каше и макаронам

1. Лук мелко порезать, обжарить до золотистости.

2. Рис отварить до полуготовности.

Что приготовить на обед из фарша: идея универсальных тефтельок к картофелю, каше и макаронам

3. Смешать фарш, лук, рис, соль и излюбленные специи.

4. Сформировать котлеты, выложить на форму для запекания.

Что приготовить на обед из фарша: идея универсальных тефтельок к картофелю, каше и макаронам

5. Отправить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.

6. Смешать сметану, горчицу, тертый творог, чеснок и воду.

Что приготовить на обед из фарша: идея универсальных тефтельок к картофелю, каше и макаронам

7. Залить котлеты соусом, застелить форму фольгой.

Что приготовить на обед из фарша: идея универсальных тефтельок к картофелю, каше и макаронам

8. Отправить в духовку еще на 20-25 минут.

Что приготовить на обед из фарша: идея универсальных тефтельок к картофелю, каше и макаронам

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