Если у вас в морозильнике есть немного фарша – сытному обеду быть. Из такого мяса можно приготовить простые и сочные тефтельки. Блюдо очень универсальное, потому что его можно использовать к картофелю, любой каше и макаронам.

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Идея приготовления сочных тефтельок из фарша для обеда опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Рис обязательно предварительно отварите.

Ингредиенты:

фарш из куриного филе – 1 кг.

лук – 1 шт.

масло – 10 г.

рис вареный – 300 г.

соль, перец – по вкусу.

сметана – 100 г. + 1 ч. л. горчицы

сыр твердый – 100 г.

чеснок – 1 зубец.

вода – 100 г.

перец болгарский – по желанию.

Способ приготовления:

1. Лук мелко порезать, обжарить до золотистости.

2. Рис отварить до полуготовности.

3. Смешать фарш, лук, рис, соль и излюбленные специи.

4. Сформировать котлеты, выложить на форму для запекания.

5. Отправить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.

6. Смешать сметану, горчицу, тертый творог, чеснок и воду.

7. Залить котлеты соусом, застелить форму фольгой.

8. Отправить в духовку еще на 20-25 минут.

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