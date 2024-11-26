Что приготовить на обед из фарша: идея универсальных тефтельок к картофелю, каше и макаронам
Если у вас в морозильнике есть немного фарша – сытному обеду быть. Из такого мяса можно приготовить простые и сочные тефтельки. Блюдо очень универсальное, потому что его можно использовать к картофелю, любой каше и макаронам.
Идея приготовления сочных тефтельок из фарша для обеда опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Рис обязательно предварительно отварите.
Ингредиенты:
- фарш из куриного филе – 1 кг.
- лук – 1 шт.
- масло – 10 г.
- рис вареный – 300 г.
- соль, перец – по вкусу.
- сметана – 100 г. + 1 ч. л. горчицы
- сыр твердый – 100 г.
- чеснок – 1 зубец.
- вода – 100 г.
- перец болгарский – по желанию.
Способ приготовления:
1. Лук мелко порезать, обжарить до золотистости.
2. Рис отварить до полуготовности.
3. Смешать фарш, лук, рис, соль и излюбленные специи.
4. Сформировать котлеты, выложить на форму для запекания.
5. Отправить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.
6. Смешать сметану, горчицу, тертый творог, чеснок и воду.
7. Залить котлеты соусом, застелить форму фольгой.
8. Отправить в духовку еще на 20-25 минут.
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