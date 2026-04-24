Что приготовить на обед из кабачков: вариант очень легкого и питательного блюда
Кабачки – один из самых простых и доступных продуктов для быстрого обеда. Из них можно приготовить легкое, но в то же время питательное блюдо без лишних затрат времени. Если надоели стандартные жареные кабачки, стоит попробовать более интересную подачу. Такой вариант хорошо подойдет и для семейного обеда, и для быстрого перекуса. Все готовится из простых ингредиентов, которые легко найти на кухне.
Идея приготовления сытных домашних вафель из кабачков на обед опубликована на странице фудблогера lypovva g в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- сыр твердый – 50 г
- копченое куриное филе – 60 г
- мука – 3-4 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
- укроп – небольшой пучок
- зеленый лук – по вкусу
Для соуса:
- сметана – 4 ст.л.
- майонез – 1 ст.л.
- чеснок – 1-2 зубчика
- укроп – по вкусу
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки натрите на средней терке, слегка посолите и оставьте на 10-15 минут, чтобы они пустили сок.
2. После этого тщательно отожмите лишнюю жидкость – это важно, чтобы тесто не было водянистым.
3. К подготовленным кабачкам добавьте натертый твердый сыр и мелко нарезанное копченое куриное филе. Вбейте яйцо, всыпьте муку, добавьте соль, перец, сушеный чеснок и измельченную зелень.
4. Хорошо перемешайте массу до однородности.
5. Разогрейте вафельницу или сковородку. Выкладывайте примерно по 1,5-2 столовые ложки теста на одну порцию и готовьте до румяной корочки с обеих сторон. Блюдо должно хорошо подрумяниться, но остаться сочным внутри.
6. Отдельно приготовьте соус: смешайте сметану с майонезом, добавьте измельченный чеснок, зелень, соль и перец. Перемешайте до однородности.
7. Подавайте кабачковые вафли горячими вместе с соусом. Это простая, быстрая и очень вкусная идея, которая приятно разнообразит повседневное меню.
