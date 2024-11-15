Что приготовить на обед из кисломолочного сыра: вариант вкусного блюда, которое понравится всем

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Что приготовить на обед из кисломолочного сыра: вариант вкусного блюда, которое понравится всем

Запеканка из кисломолочного творога – это очень универсальное блюдо. Ее можно есть и на завтрак, и даже на обед. Очень вкусно полить сметаной или любимым джемом.

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Идея приготовления вкусной творожной запеканки для обеда опубликована на странице фудблогера Ирины с ником iren.lazun в Instagram. Если вы хотите попить чай или кофе с чем-нибудь вкусненьким – такая запеканка будет идеальным вариантом.

Что приготовить на обед из кисломолочного сыра: вариант вкусного блюда, которое понравится всем

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог 9% – 350 г
  • яйцо – 1 шт
  • сметана или жирные сливки – 6-8 ст.л.
  • сахар – 3 ст л
  • манка – 3 ст.л.
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • соль – щепотка
  • изюм – 25 г

Способ приготовления:

Что приготовить на обед из кисломолочного сыра: вариант вкусного блюда, которое понравится всем

1. Соединить все ингредиенты кроме изюма.

Что приготовить на обед из кисломолочного сыра: вариант вкусного блюда, которое понравится всем

2. Перемешать и взбить до однородности блендером.

Что приготовить на обед из кисломолочного сыра: вариант вкусного блюда, которое понравится всем

3. Переложить массу в жаростойкую форму, смазанную сливочным маслом.

Что приготовить на обед из кисломолочного сыра: вариант вкусного блюда, которое понравится всем

4. Разровнять и отправить в разогретую до 110 градусов духовку на 30 минут.

5. Затем увеличить температуру до 180 градусов и запекать еще 30 минут до румяной корочки.

Что приготовить на обед из кисломолочного сыра: вариант вкусного блюда, которое понравится всем

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