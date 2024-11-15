Запеканка из кисломолочного творога – это очень универсальное блюдо. Ее можно есть и на завтрак, и даже на обед. Очень вкусно полить сметаной или любимым джемом.

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Идея приготовления вкусной творожной запеканки для обеда опубликована на странице фудблогера Ирины с ником iren.lazun в Instagram. Если вы хотите попить чай или кофе с чем-нибудь вкусненьким – такая запеканка будет идеальным вариантом.

Ингредиенты:

кисломолочный творог 9% – 350 г

яйцо – 1 шт

сметана или жирные сливки – 6-8 ст.л.

сахар – 3 ст л

манка – 3 ст.л.

ванильный сахар – 1 ч.л.

соль – щепотка

изюм – 25 г

Способ приготовления:

1. Соединить все ингредиенты кроме изюма.

2. Перемешать и взбить до однородности блендером.

3. Переложить массу в жаростойкую форму, смазанную сливочным маслом.

4. Разровнять и отправить в разогретую до 110 градусов духовку на 30 минут.

5. Затем увеличить температуру до 180 градусов и запекать еще 30 минут до румяной корочки.

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