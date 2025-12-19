Из лаваша можно приготовить и элементарную закуску, и сытный обед. Сделайте быстрый рулет, в который можно добавить много сырной начинки, а также сочный фарш. Такое блюдо еще и достаточно бюджетное.

Идея приготовления сытного рулета из лаваша для обеда опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 100-120 г

фарш нежирный – 400 г

чеснок – 2-3 зубчика

зеленый лук – 25 г

яйца куриные – 3 шт. (150 г)

йогурт натуральный – 100 г

сыр (моцарелла) – 90 г

соль, перец, итальянские травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лаваш нарезать полосками шириной 10-30 см.

2. Фарш смешать с измельченным зеленым луком, чесноком, яйцами и специями.

3. Полученной массой смазать полоски лаваша и свернуть в рулетики.

4. Один рулетик дополнительно наполнить тертым сыром.

5. Выложить все рулетики в форму, формируя "улитку", в центр положить рулет с сыром.

6. Отдельно смешать йогурт, яйца и специи, залить рулет, слегка прижимаем верх вилкой.

7. Посыпать тертым сыром и запекать при температуре 180 градусов 35-40 минут до румяной корочки.

