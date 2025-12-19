Что приготовить на обед из обычного лаваша: рецепт сытного рулета
Из лаваша можно приготовить и элементарную закуску, и сытный обед. Сделайте быстрый рулет, в который можно добавить много сырной начинки, а также сочный фарш. Такое блюдо еще и достаточно бюджетное.
Идея приготовления сытного рулета из лаваша для обеда опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 100-120 г
- фарш нежирный – 400 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- зеленый лук – 25 г
- яйца куриные – 3 шт. (150 г)
- йогурт натуральный – 100 г
- сыр (моцарелла) – 90 г
- соль, перец, итальянские травы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лаваш нарезать полосками шириной 10-30 см.
2. Фарш смешать с измельченным зеленым луком, чесноком, яйцами и специями.
3. Полученной массой смазать полоски лаваша и свернуть в рулетики.
4. Один рулетик дополнительно наполнить тертым сыром.
5. Выложить все рулетики в форму, формируя "улитку", в центр положить рулет с сыром.
6. Отдельно смешать йогурт, яйца и специи, залить рулет, слегка прижимаем верх вилкой.
7. Посыпать тертым сыром и запекать при температуре 180 градусов 35-40 минут до румяной корочки.
