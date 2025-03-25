Если у вас осталось немного картофельного пюре – его не следует выбрасывать. Продукт может стать отличным основанием для сытного обеда. К примеру, удачной идеей будет приготовить запеканку в которой соединить овощи, сыр и мясо.

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Идея приготовления сытной мясной запеканки на обед опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. . Пока блюдо в духовке, вы можете заниматься своими делами.

Ингредиенты:

картофель – 1,5 кг.

масло – 30 г

молоко – 100 мл.

мясо тушеное – 525 г

сыр моцарелла/сулугуни – 180 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

масло для жарки

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварить картофель до готовности.

2. Растолочь с маслом и молоком или можно смело брать вчерашнее пюре.

3. Выложить в форму пюре, разровнять и поверх выложить пожаренный на масле лук с морковью.

4. Следующий слой – это мясной.

5. Поверх тушеного мяса еще добавить немного картофеля и все посыпать хорошо плавящимся потертым сыром.

6. Поставить в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 20-30 минут до расплавления сыра.

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