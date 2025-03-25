Что приготовить на обед из вчерашнего картофельного пюре: получится сытно и бюджетно
Если у вас осталось немного картофельного пюре – его не следует выбрасывать. Продукт может стать отличным основанием для сытного обеда. К примеру, удачной идеей будет приготовить запеканку в которой соединить овощи, сыр и мясо.
Идея приготовления сытной мясной запеканки на обед опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. . Пока блюдо в духовке, вы можете заниматься своими делами.
Ингредиенты:
- картофель – 1,5 кг.
- масло – 30 г
- молоко – 100 мл.
- мясо тушеное – 525 г
- сыр моцарелла/сулугуни – 180 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- масло для жарки
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварить картофель до готовности.
2. Растолочь с маслом и молоком или можно смело брать вчерашнее пюре.
3. Выложить в форму пюре, разровнять и поверх выложить пожаренный на масле лук с морковью.
4. Следующий слой – это мясной.
5. Поверх тушеного мяса еще добавить немного картофеля и все посыпать хорошо плавящимся потертым сыром.
6. Поставить в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 20-30 минут до расплавления сыра.
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