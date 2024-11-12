Что приготовить на праздничный стол из фарша и ананаса: рецепт вкусной закуски
Если вы хотите удивить родных вкусным и необычным блюдом, которое готовится элементарно и станет украшением любого праздничного стола, советуем обратить внимание на этот рецепт. Данное блюдо готовится из элементарных продуктов и точно понравится всем, а особенно ценителям необычного сочетания вкусов.
Рецептом поделилась фудблогер Виктория Панасюк. В Instagram она рассказала, как приготовить гнезда из фарша, и что лучше добавить к ним в качестве начинки.
Ингредиенты
- Фарш – 1 кг
- Лук – 2 шт
- Сметана\майонез – 1 ст.л.
- Специи по вкусу
Ингредиенты для начинки
- Консервированные ананасы
- Сметана\майонез – для смазки
- Сыр Сулугуни – 200 гр
Способ приготовления
1. К фаршу добавляем измельченный лук и специи. Хорошо перемешиваем. По желанию лук можно измельчить блендером.
2. Добавляем сметану или майонез и тщательно перемешиваем.
3. Формируем шарики и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Слегка прижимаем дном стакана, формируя гнезда.
4. Углубление смазываем майонезом или сметаной и выкладываем нарезанные консервированные ананасы.
5. Присыпаем тертым сыром и выпекаем в течение 35-40 минут при 180 градусах.
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