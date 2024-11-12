Что приготовить на праздничный стол из фарша и ананаса: рецепт вкусной закуски

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Что приготовить на праздничный стол из фарша и ананаса: рецепт вкусной закуски

Если вы хотите удивить родных вкусным и необычным блюдом, которое готовится элементарно и станет украшением любого праздничного стола, советуем обратить внимание на этот рецепт. Данное блюдо готовится из элементарных продуктов и точно понравится всем, а особенно ценителям необычного сочетания вкусов.

Видео дня

Рецептом поделилась фудблогер Виктория Панасюк. В Instagram она рассказала, как приготовить гнезда из фарша, и что лучше добавить к ним в качестве начинки.

Что приготовить на праздничный стол из фарша и ананаса: рецепт вкусной закуски

Ингредиенты

  • Фарш – 1 кг
  • Лук – 2 шт
  • Сметана\майонез – 1 ст.л.
  • Специи по вкусу

Ингредиенты для начинки

  • Консервированные ананасы
  • Сметана\майонез – для смазки
  • Сыр Сулугуни – 200 гр

Способ приготовления

1. К фаршу добавляем измельченный лук и специи. Хорошо перемешиваем. По желанию лук можно измельчить блендером.

Что приготовить на праздничный стол из фарша и ананаса: рецепт вкусной закуски

2. Добавляем сметану или майонез и тщательно перемешиваем.

3. Формируем шарики и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Слегка прижимаем дном стакана, формируя гнезда.

Что приготовить на праздничный стол из фарша и ананаса: рецепт вкусной закуски

4. Углубление смазываем майонезом или сметаной и выкладываем нарезанные консервированные ананасы.

Что приготовить на праздничный стол из фарша и ананаса: рецепт вкусной закуски

5. Присыпаем тертым сыром и выпекаем в течение 35-40 минут при 180 градусах.

Что приготовить на праздничный стол из фарша и ананаса: рецепт вкусной закуски

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