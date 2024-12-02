Старшее поколение наших родственников всегда с особой нежностью относилось к празднику Николая-чудотворца. Мамы готовили детям печенье и пряники и называли их "николайчиками"

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Также в этот день было принято собираться за праздничным столом. А какие блюда готовили на такие застолья, разбирался FoodOboz.

Медовые пряники

Пряники всегда были и остаются любимым лакомством детей и взрослых. Их легко приготовить и придать им любую форму, которая еще больше подогреет аппетит. Звезды и ангелочки являются самыми популярными фигурками для пряников, которые готовятся к этому празднику. Готовые пряники покрываются белковой глазурью, чтобы придать им еще более праздничный вид.

Вареники из заварного теста

Тесто для этого блюда готовится из муки, заваренной кипятком. Также в него добавляют растительное масло, в результате чего тесто выходит очень пластичным. Из такого теста очень легко лепить вареники, поэтому в этот процесс можно воввлечь даже детей.

Борщ с карасями

Это блюдо готовится на бульоне из белых грибов. После приготовления по традиционному рецепту в кастрюлю добавляются жареные караси. Блюдо снова доводится до кипения, после чего вынимается из печи.

Маринованная скумбрия

Соль, вода, лук и специи – ингредиенты, из которых готовился маринад для рыбы. Охлажденный маринад должен был покрывать рыбу, ставившуюся под фитиль на 1,5 часа.

Варенуха

Это алкогольный напиток, приготовленный из сушеных летних фруктов и ягод. Смесь настаивали на алкогольной основе в глиняном горшке, затем добавляли мед и залепляли горшок тестом. Упакованный алкоголь ставить в печь на 10 минут, после чего охлаждали и подавали на стол.

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