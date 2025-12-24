Что приготовить на Святвечер 2025: перечень из 12 постных блюд
Сочельник 2025 года традиционно приходится на 24 декабря. Именно в этот вечер украинские семьи садятся за стол с двенадцатью постными блюдами, которые символизируют завершение поста и подготовку к Рождеству. Меню Святой вечери не случайно: каждое блюдо имеет свое значение, готовится без мяса, молочных продуктов и яиц и базируется на простых, понятных ингредиентах.
Редакция FoodOboz делится практичным и проверенным перечнем того, что приготовить на Святвечер 2025 года, с краткими пояснениями, составом и способом приготовления.
1. Кутья. Кутья остается главным блюдом Святой вечери. Именно с нее начинают трапезу, поэтому готовят ее первой.
Ингредиенты:
- пшеница очищенная и распаренная
- мак – запаренный и перетертый
- мед – натуральный
- изюм или другие сухофрукты – по вкусу
- вода
Способ приготовления:
Пшеницу отваривают до мягкости, мак заливают кипятком и перетирают до появления белого "молочка". Все ингредиенты смешивают, добавляют мед и немного теплой воды до желаемой консистенции.
2. Узвар. Второй обязательный напиток Сочельника, который подают охлажденным.
Ингредиенты:
- сушеные яблоки
- груши
- чернослив
- изюм
- мёд
- вода
Способ приготовления:
Сухофрукты промывают, заливают водой и варят на слабом огне. В конце добавляют мед и дают настояться несколько часов.
3. Постный борщ. Готовится без мяса, но имеет насыщенный вкус и цвет.
Ингредиенты:
- свекла
- морковь
- лук
- картофель
- квашеный свекольный квас или томат
- масло
- чеснок
- зелень
Способ приготовления:
Овощи обжаривают на растительном масле, добавляют воду или квас и варят до готовности. В конце кладут чеснок и зелень.
4. Капустняк. Еще одно классическое постное первое блюдо для Святой вечери.
Ингредиенты:
- квашеная капуста
- картофель
- лук
- морковь
- масло
- лавровый лист.
Способ приготовления:
Капусту тушат, отдельно отваривают картофель, после чего все соединяют и доводят до вкуса.
5. Калач или постный хлеб. Его ставят в центре стола как знак достатка.
Ингредиенты:
- пшеничная мука
- вода
- дрожжи
- сахар
- масло
- соль
Способ приготовления:
Замешивают постное дрожжевое тесто, формируют калач или хлеб и выпекают до золотистой корочки.
6. Рыба. На Сочельник готовят запеченную, жареную или маринованную рыбу.
Ингредиенты:
- рыба (карп, хек, судак)
- лук
- масло
- соль
- специи
Способ приготовления:
Рыбу приправляют, добавляют лук и запекают или обжаривают до готовности.
7. Фасоль или горох. Простое, но питательное блюдо для праздничного стола.
Ингредиенты:
- фасоль или горох
- лук
- масло
- соль
Способ приготовления:
Бобовые замачивают заранее, отваривают до мягкости и заправляют обжаренным луком.
8. Голубцы с пшеном. Постная альтернатива классическим голубцам.
Ингредиенты:
- листья капусты
- пшено
- лук
- морковь
- масло
- томатный соус
Способ приготовления:
Пшено отваривают, смешивают с овощами, заворачивают в капустные листья и тушат в соусе.
9. Грибы. Подают в виде подливы или маринованные.
Ингредиенты:
- сушеные или свежие грибы
- лук
- масло
- мука
- вода
Способ приготовления:
Грибы отваривают, обжаривают с луком и готовят легкую грибную подливу.
10. Вареники. Начинки выбирают постные – картофель, капуста, грибы.
Ингредиенты:
- мука
- вода
- соль
- начинка
Способ приготовления:
Замешивают пресное тесто, формируют вареники и отваривают в подсоленной воде.
11. Пампушки. На Сочельник готовят постные сладкие пампушки.
Ингредиенты:
- мука
- дрожжи
- вода
- сахар
- масло
- повидло
Способ приготовления:
Из дрожжевого теста формируют шарики с начинкой и обжаривают или выпекают.
12. Каша. Завершает перечень блюд и дополняет меню Святой вечери.
Ингредиенты:
- пшено, гречка или ячмень
- вода
- соль
- растительное масло
Способ приготовления:
Крупу варят до готовности и заправляют растительным маслом.
Такой набор из 12 постных блюд позволяет составить полноценное, традиционное меню на Святвечер 2025 года. Все рецепты просты в исполнении, не требуют сложных продуктов и подходят для праздничного семейного стола.
