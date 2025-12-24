Что приготовить на Святвечер 2025: перечень из 12 постных блюд

Что приготовить на Святвечер 2025: перечень из 12 постных блюд

Сочельник 2025 года традиционно приходится на 24 декабря. Именно в этот вечер украинские семьи садятся за стол с двенадцатью постными блюдами, которые символизируют завершение поста и подготовку к Рождеству. Меню Святой вечери не случайно: каждое блюдо имеет свое значение, готовится без мяса, молочных продуктов и яиц и базируется на простых, понятных ингредиентах.

Редакция FoodOboz делится практичным и проверенным перечнем того, что приготовить на Святвечер 2025 года, с краткими пояснениями, составом и способом приготовления.

1. Кутья. Кутья остается главным блюдом Святой вечери. Именно с нее начинают трапезу, поэтому готовят ее первой.

Что приготовить на Святвечер 2025: перечень из 12 постных блюд

Ингредиенты:

  • пшеница очищенная и распаренная
  • мак – запаренный и перетертый
  • мед – натуральный
  • изюм или другие сухофрукты – по вкусу
  • вода

Способ приготовления:

Пшеницу отваривают до мягкости, мак заливают кипятком и перетирают до появления белого "молочка". Все ингредиенты смешивают, добавляют мед и немного теплой воды до желаемой консистенции.

2. Узвар. Второй обязательный напиток Сочельника, который подают охлажденным.

Что приготовить на Святвечер 2025: перечень из 12 постных блюд

Ингредиенты:

  • сушеные яблоки
  • груши
  • чернослив
  • изюм
  • мёд
  • вода

Способ приготовления:

Сухофрукты промывают, заливают водой и варят на слабом огне. В конце добавляют мед и дают настояться несколько часов.

3. Постный борщ. Готовится без мяса, но имеет насыщенный вкус и цвет.

Что приготовить на Святвечер 2025: перечень из 12 постных блюд

Ингредиенты:

  • свекла
  • морковь
  • лук
  • картофель
  • квашеный свекольный квас или томат
  • масло
  • чеснок
  • зелень

Способ приготовления:

Овощи обжаривают на растительном масле, добавляют воду или квас и варят до готовности. В конце кладут чеснок и зелень.

4. Капустняк. Еще одно классическое постное первое блюдо для Святой вечери.

Ингредиенты:

  • квашеная капуста
  • картофель
  • лук
  • морковь
  • масло
  • лавровый лист.

Способ приготовления:

Капусту тушат, отдельно отваривают картофель, после чего все соединяют и доводят до вкуса.

5. Калач или постный хлеб. Его ставят в центре стола как знак достатка.

Ингредиенты:

  • пшеничная мука
  • вода
  • дрожжи
  • сахар
  • масло
  • соль

Способ приготовления:

Замешивают постное дрожжевое тесто, формируют калач или хлеб и выпекают до золотистой корочки.

6. Рыба. На Сочельник готовят запеченную, жареную или маринованную рыбу.

Ингредиенты:

  • рыба (карп, хек, судак)
  • лук
  • масло
  • соль
  • специи

Способ приготовления:

Рыбу приправляют, добавляют лук и запекают или обжаривают до готовности.

7. Фасоль или горох. Простое, но питательное блюдо для праздничного стола.

Ингредиенты:

  • фасоль или горох
  • лук
  • масло
  • соль

Способ приготовления:

Бобовые замачивают заранее, отваривают до мягкости и заправляют обжаренным луком.

8. Голубцы с пшеном. Постная альтернатива классическим голубцам.

Что приготовить на Святвечер 2025: перечень из 12 постных блюд

Ингредиенты:

  • листья капусты
  • пшено
  • лук
  • морковь
  • масло
  • томатный соус

Способ приготовления:

Пшено отваривают, смешивают с овощами, заворачивают в капустные листья и тушат в соусе.

9. Грибы. Подают в виде подливы или маринованные.

Что приготовить на Святвечер 2025: перечень из 12 постных блюд

Ингредиенты:

  • сушеные или свежие грибы
  • лук
  • масло
  • мука
  • вода

Способ приготовления:

Грибы отваривают, обжаривают с луком и готовят легкую грибную подливу.

10. Вареники. Начинки выбирают постные – картофель, капуста, грибы.

Ингредиенты:

  • мука
  • вода
  • соль
  • начинка

Способ приготовления:

Замешивают пресное тесто, формируют вареники и отваривают в подсоленной воде.

11. Пампушки. На Сочельник готовят постные сладкие пампушки.

Ингредиенты:

  • мука
  • дрожжи
  • вода
  • сахар
  • масло
  • повидло

Способ приготовления:

Из дрожжевого теста формируют шарики с начинкой и обжаривают или выпекают.

12. Каша. Завершает перечень блюд и дополняет меню Святой вечери.

Ингредиенты:

  • пшено, гречка или ячмень
  • вода
  • соль
  • растительное масло

Способ приготовления:

Крупу варят до готовности и заправляют растительным маслом.

Такой набор из 12 постных блюд позволяет составить полноценное, традиционное меню на Святвечер 2025 года. Все рецепты просты в исполнении, не требуют сложных продуктов и подходят для праздничного семейного стола.

