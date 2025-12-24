Сочельник 2025 года традиционно приходится на 24 декабря. Именно в этот вечер украинские семьи садятся за стол с двенадцатью постными блюдами, которые символизируют завершение поста и подготовку к Рождеству. Меню Святой вечери не случайно: каждое блюдо имеет свое значение, готовится без мяса, молочных продуктов и яиц и базируется на простых, понятных ингредиентах.

Редакция FoodOboz делится практичным и проверенным перечнем того, что приготовить на Святвечер 2025 года, с краткими пояснениями, составом и способом приготовления.

1. Кутья. Кутья остается главным блюдом Святой вечери. Именно с нее начинают трапезу, поэтому готовят ее первой.

Ингредиенты:

пшеница очищенная и распаренная

мак – запаренный и перетертый

мед – натуральный

изюм или другие сухофрукты – по вкусу

вода

Способ приготовления:

Пшеницу отваривают до мягкости, мак заливают кипятком и перетирают до появления белого "молочка". Все ингредиенты смешивают, добавляют мед и немного теплой воды до желаемой консистенции.

2. Узвар. Второй обязательный напиток Сочельника, который подают охлажденным.

Ингредиенты:

сушеные яблоки

груши

чернослив

изюм

мёд

вода

Способ приготовления:

Сухофрукты промывают, заливают водой и варят на слабом огне. В конце добавляют мед и дают настояться несколько часов.

3. Постный борщ. Готовится без мяса, но имеет насыщенный вкус и цвет.

Ингредиенты:

свекла

морковь

лук

картофель

квашеный свекольный квас или томат

масло

чеснок

зелень

Способ приготовления:

Овощи обжаривают на растительном масле, добавляют воду или квас и варят до готовности. В конце кладут чеснок и зелень.

4. Капустняк. Еще одно классическое постное первое блюдо для Святой вечери.

Ингредиенты:

квашеная капуста

картофель

лук

морковь

масло

лавровый лист.

Способ приготовления:

Капусту тушат, отдельно отваривают картофель, после чего все соединяют и доводят до вкуса.

5. Калач или постный хлеб. Его ставят в центре стола как знак достатка.

Ингредиенты:

пшеничная мука

вода

дрожжи

сахар

масло

соль

Способ приготовления:

Замешивают постное дрожжевое тесто, формируют калач или хлеб и выпекают до золотистой корочки.

6. Рыба. На Сочельник готовят запеченную, жареную или маринованную рыбу.

Ингредиенты:

рыба (карп, хек, судак)

лук

масло

соль

специи

Способ приготовления:

Рыбу приправляют, добавляют лук и запекают или обжаривают до готовности.

7. Фасоль или горох. Простое, но питательное блюдо для праздничного стола.

Ингредиенты:

фасоль или горох

лук

масло

соль

Способ приготовления:

Бобовые замачивают заранее, отваривают до мягкости и заправляют обжаренным луком.

8. Голубцы с пшеном. Постная альтернатива классическим голубцам.

Ингредиенты:

листья капусты

пшено

лук

морковь

масло

томатный соус

Способ приготовления:

Пшено отваривают, смешивают с овощами, заворачивают в капустные листья и тушат в соусе.

9. Грибы. Подают в виде подливы или маринованные.

Ингредиенты:

сушеные или свежие грибы

лук

масло

мука

вода

Способ приготовления:

Грибы отваривают, обжаривают с луком и готовят легкую грибную подливу.

10. Вареники. Начинки выбирают постные – картофель, капуста, грибы.

Ингредиенты:

мука

вода

соль

начинка

Способ приготовления:

Замешивают пресное тесто, формируют вареники и отваривают в подсоленной воде.

11. Пампушки. На Сочельник готовят постные сладкие пампушки.

Ингредиенты:

мука

дрожжи

вода

сахар

масло

повидло

Способ приготовления:

Из дрожжевого теста формируют шарики с начинкой и обжаривают или выпекают.

12. Каша. Завершает перечень блюд и дополняет меню Святой вечери.

Ингредиенты:

пшено, гречка или ячмень

вода

соль

растительное масло

Способ приготовления:

Крупу варят до готовности и заправляют растительным маслом.

Такой набор из 12 постных блюд позволяет составить полноценное, традиционное меню на Святвечер 2025 года. Все рецепты просты в исполнении, не требуют сложных продуктов и подходят для праздничного семейного стола.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: