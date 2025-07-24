Что приготовить на ужин без мяса: используйте сезонные овощи и зелень
Для того, чтобы приготовить сытный ужин, совсем не обязательно использовать мясо. Вкусную запеканку можно сделать из сезонных овощей и зелени. Она получится очень питательной и сочной.
Идея приготовления сытной овощной запеканки на ужин опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram.
Ингредиенты на 2-3 порции:
- яйца – 4 шт.
- молоко – 75 мл.
- сметана – 65 г
- соль – 0,5 ч.л.
- черный перец – по вкусу
- шпинат – 30 г
- сладкий перец – 1 шт. (120 г)
- помидоры – 1 шт. (80 г)
- кабачок – 1 шт. (700 г)
- фета – 20 г
- твердый сыр – 50 г
Способ приготовления:
1. Нарезать лук и перец кубиком, обжарить на капле масла.
2. Добавить соль, перец, сухой чеснок и копченую паприку.
3. Положить в сковороду кабачок, порезанный кружочками, и шпинат. Слегка протушить.
4. В отдельной миске смешать яйца, молоко, сметану, натертый сыр и фету. Посолить и поперчить.
5. Выложить овощи в форму (не разъемную), добавить заливку, разровнять ложкой, чтобы масса равномерно распределилась между овощами.
6. Сверху выложить помидоры кружочками и запекать до готовности при температуре 180 градусов. Готовность проверить по серединке – она должна быть упругой, не жидкой.
7. Готовую запеканку перевернуть на тарелку и подавай с салатом, кинзой или ложкой йогурта.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: