Для того, чтобы приготовить сытный ужин, совсем не обязательно использовать мясо. Вкусную запеканку можно сделать из сезонных овощей и зелени. Она получится очень питательной и сочной.

Идея приготовления сытной овощной запеканки на ужин опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram.

Ингредиенты на 2-3 порции:

яйца – 4 шт.

молоко – 75 мл.

сметана – 65 г

соль – 0,5 ч.л.

черный перец – по вкусу

шпинат – 30 г

сладкий перец – 1 шт. (120 г)

помидоры – 1 шт. (80 г)

кабачок – 1 шт. (700 г)

фета – 20 г

твердый сыр – 50 г

Способ приготовления:

1. Нарезать лук и перец кубиком, обжарить на капле масла.

2. Добавить соль, перец, сухой чеснок и копченую паприку.

3. Положить в сковороду кабачок, порезанный кружочками, и шпинат. Слегка протушить.

4. В отдельной миске смешать яйца, молоко, сметану, натертый сыр и фету. Посолить и поперчить.

5. Выложить овощи в форму (не разъемную), добавить заливку, разровнять ложкой, чтобы масса равномерно распределилась между овощами.

6. Сверху выложить помидоры кружочками и запекать до готовности при температуре 180 градусов. Готовность проверить по серединке – она должна быть упругой, не жидкой.

7. Готовую запеканку перевернуть на тарелку и подавай с салатом, кинзой или ложкой йогурта.

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