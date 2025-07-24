Что приготовить на ужин без мяса: используйте сезонные овощи и зелень

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Что приготовить на ужин без мяса: используйте сезонные овощи и зелень

Для того, чтобы приготовить сытный ужин, совсем не обязательно использовать мясо. Вкусную запеканку можно сделать из сезонных овощей и зелени. Она получится очень питательной и сочной.

Идея приготовления сытной овощной запеканки на ужин опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram.

Что приготовить на ужин без мяса: используйте сезонные овощи и зелень

Ингредиенты на 2-3 порции:

  • яйца – 4 шт.
  • молоко – 75 мл.
  • сметана – 65 г
  • соль – 0,5 ч.л.
  • черный перец – по вкусу
  • шпинат – 30 г
  • сладкий перец – 1 шт. (120 г)
  • помидоры – 1 шт. (80 г)
  • кабачок – 1 шт. (700 г)
  • фета – 20 г
  • твердый сыр – 50 г

Способ приготовления:

Что приготовить на ужин без мяса: используйте сезонные овощи и зелень

1. Нарезать лук и перец кубиком, обжарить на капле масла.

2. Добавить соль, перец, сухой чеснок и копченую паприку.

Что приготовить на ужин без мяса: используйте сезонные овощи и зелень

3. Положить в сковороду кабачок, порезанный кружочками, и шпинат. Слегка протушить.

4. В отдельной миске смешать яйца, молоко, сметану, натертый сыр и фету. Посолить и поперчить.

Что приготовить на ужин без мяса: используйте сезонные овощи и зелень

5. Выложить овощи в форму (не разъемную), добавить заливку, разровнять ложкой, чтобы масса равномерно распределилась между овощами.

Что приготовить на ужин без мяса: используйте сезонные овощи и зелень

6. Сверху выложить помидоры кружочками и запекать до готовности при температуре 180 градусов. Готовность проверить по серединке – она должна быть упругой, не жидкой.

Что приготовить на ужин без мяса: используйте сезонные овощи и зелень

7. Готовую запеканку перевернуть на тарелку и подавай с салатом, кинзой или ложкой йогурта.

Что приготовить на ужин без мяса: используйте сезонные овощи и зелень

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