Что приготовить на ужин из кабачков: рецепт вкусного блюда на сковородке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
927
Что приготовить на ужин из кабачков: рецепт вкусного блюда на сковородке

Кабачки – очень бюджетный и универсальный продукт. Из него можно приготовить разнообразные закуски или даже сытный ужин. К тому же, рецепты максимально просты и не требуют много вашего времени.

Видео дня

Идея приготовления вкусного ужина из кабачков опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. В составе сочное куриное мясо и разнообразные сезонные овощи.

Что приготовить на ужин из кабачков: рецепт вкусного блюда на сковородке

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 средний
  • филе – 1 шт. (450 г)
  • черри – 10-12 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • сливочный сыр – 1 ст.л.
  • сметана 20 % – 2 ст.л.
  • тертый сыр – 50 г
  • зелень
  • специи – по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Что приготовить на ужин из кабачков: рецепт вкусного блюда на сковородке

1. Нарезать филе на кусочки.

2. Кабачки нарезать сначала слайсами, а затем кубиком.

Что приготовить на ужин из кабачков: рецепт вкусного блюда на сковородке

3. Выложить филе на разогретую сковородку.

4. Добавить специи.

Что приготовить на ужин из кабачков: рецепт вкусного блюда на сковородке

5. Жарить почти до готовности.

6. К филе добавить мелко нарезанный чеснок, черри и кабачок.

Что приготовить на ужин из кабачков: рецепт вкусного блюда на сковородке

7. Готовить под крышкой до готовности.

8. Добавить сливочный сыр, сметану и специи.

Что приготовить на ужин из кабачков: рецепт вкусного блюда на сковородке

9. Перемешать и готовить до загустения соуса.

10. Сверху посыпать твердым сыром и зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты