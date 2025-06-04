Кабачки – очень бюджетный и универсальный продукт. Из него можно приготовить разнообразные закуски или даже сытный ужин. К тому же, рецепты максимально просты и не требуют много вашего времени.

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Идея приготовления вкусного ужина из кабачков опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. В составе сочное куриное мясо и разнообразные сезонные овощи.

Ингредиенты:

кабачок – 1 средний

филе – 1 шт. (450 г)

черри – 10-12 шт.

чеснок – 1 зубчик

сливочный сыр – 1 ст.л.

сметана 20 % – 2 ст.л.

тертый сыр – 50 г

зелень

специи – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Нарезать филе на кусочки.

2. Кабачки нарезать сначала слайсами, а затем кубиком.

3. Выложить филе на разогретую сковородку.

4. Добавить специи.

5. Жарить почти до готовности.

6. К филе добавить мелко нарезанный чеснок, черри и кабачок.

7. Готовить под крышкой до готовности.

8. Добавить сливочный сыр, сметану и специи.

9. Перемешать и готовить до загустения соуса.

10. Сверху посыпать твердым сыром и зеленью.

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