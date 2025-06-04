Что приготовить на ужин из кабачков: рецепт вкусного блюда на сковородке
Кабачки – очень бюджетный и универсальный продукт. Из него можно приготовить разнообразные закуски или даже сытный ужин. К тому же, рецепты максимально просты и не требуют много вашего времени.
Идея приготовления вкусного ужина из кабачков опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. В составе сочное куриное мясо и разнообразные сезонные овощи.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 средний
- филе – 1 шт. (450 г)
- черри – 10-12 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- сливочный сыр – 1 ст.л.
- сметана 20 % – 2 ст.л.
- тертый сыр – 50 г
- зелень
- специи – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Нарезать филе на кусочки.
2. Кабачки нарезать сначала слайсами, а затем кубиком.
3. Выложить филе на разогретую сковородку.
4. Добавить специи.
5. Жарить почти до готовности.
6. К филе добавить мелко нарезанный чеснок, черри и кабачок.
7. Готовить под крышкой до готовности.
8. Добавить сливочный сыр, сметану и специи.
9. Перемешать и готовить до загустения соуса.
10. Сверху посыпать твердым сыром и зеленью.
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