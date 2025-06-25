Из обычного куриного филе можно приготовить очень сытный ужин. При этом, что мясо нужно приготовить в духовке, оно точно не будет сухим. У вас получатся сочные куриные шашлычки.

Идея приготовления куриных шашлыков для ужина опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Можно подавать с любым гарниром.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

бекон – 150 г (8 полосок)

соль, перец, паприка – по вкусу

сливочное масло – 50 г

пармезан – 50 г

петрушка – несколько веточек

чили – по желанию

чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

1. Куриное филе надрезать пополам (не до конца) и раскрыть, как книжку.

2. Посыпать паприкой и хорошо отбить, чтобы мясо стало тонким.

3. Выложить на филе полоску бекона, отрезать ее и свернуть рулетиком.

4. Разрезать рулетик на три части.

5. Надеть три кусочка на шпажку, формируя маленькие шашлычки. Из этого количества получается 8 шпажек.

6. Посолить, поперчить.

7. Слегка сбрызнуть маслом и обжарить на сковороде с двух сторон до готовности (примерно 10 минут).

8. Для соуса растопить масло в микроволновке, добавить тертый пармезан, мелко нарезанную петрушку, чили и чеснок.

9. Готовые шашлыки смазать горячим соусом и подавать к столу.

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