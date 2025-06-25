Что приготовить на ужин из куриного филе: вкусный рецепт в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Что приготовить на ужин из куриного филе: вкусный рецепт в духовке

Из обычного куриного филе можно приготовить очень сытный ужин. При этом, что мясо нужно приготовить в духовке, оно точно не будет сухим. У вас получатся сочные куриные шашлычки.

Идея приготовления куриных шашлыков для ужина опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Можно подавать с любым гарниром.

Что приготовить на ужин из куриного филе: вкусный рецепт в духовке

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.
  • бекон – 150 г (8 полосок)
  • соль, перец, паприка – по вкусу
  • сливочное масло – 50 г
  • пармезан – 50 г
  • петрушка – несколько веточек
  • чили – по желанию
  • чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

Что приготовить на ужин из куриного филе: вкусный рецепт в духовке

1. Куриное филе надрезать пополам (не до конца) и раскрыть, как книжку.

2. Посыпать паприкой и хорошо отбить, чтобы мясо стало тонким.

Что приготовить на ужин из куриного филе: вкусный рецепт в духовке

3. Выложить на филе полоску бекона, отрезать ее и свернуть рулетиком.

4. Разрезать рулетик на три части.

Что приготовить на ужин из куриного филе: вкусный рецепт в духовке

5. Надеть три кусочка на шпажку, формируя маленькие шашлычки. Из этого количества получается 8 шпажек.

6. Посолить, поперчить.

Что приготовить на ужин из куриного филе: вкусный рецепт в духовке

7. Слегка сбрызнуть маслом и обжарить на сковороде с двух сторон до готовности (примерно 10 минут).

Что приготовить на ужин из куриного филе: вкусный рецепт в духовке

8. Для соуса растопить масло в микроволновке, добавить тертый пармезан, мелко нарезанную петрушку, чили и чеснок.

Что приготовить на ужин из куриного филе: вкусный рецепт в духовке

9. Готовые шашлыки смазать горячим соусом и подавать к столу.

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