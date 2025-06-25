Что приготовить на ужин из куриного филе: вкусный рецепт в духовке
Из обычного куриного филе можно приготовить очень сытный ужин. При этом, что мясо нужно приготовить в духовке, оно точно не будет сухим. У вас получатся сочные куриные шашлычки.
Идея приготовления куриных шашлыков для ужина опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Можно подавать с любым гарниром.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- бекон – 150 г (8 полосок)
- соль, перец, паприка – по вкусу
- сливочное масло – 50 г
- пармезан – 50 г
- петрушка – несколько веточек
- чили – по желанию
- чеснок – 2 зубчика
Способ приготовления:
1. Куриное филе надрезать пополам (не до конца) и раскрыть, как книжку.
2. Посыпать паприкой и хорошо отбить, чтобы мясо стало тонким.
3. Выложить на филе полоску бекона, отрезать ее и свернуть рулетиком.
4. Разрезать рулетик на три части.
5. Надеть три кусочка на шпажку, формируя маленькие шашлычки. Из этого количества получается 8 шпажек.
6. Посолить, поперчить.
7. Слегка сбрызнуть маслом и обжарить на сковороде с двух сторон до готовности (примерно 10 минут).
8. Для соуса растопить масло в микроволновке, добавить тертый пармезан, мелко нарезанную петрушку, чили и чеснок.
9. Готовые шашлыки смазать горячим соусом и подавать к столу.
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