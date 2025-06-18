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Что приготовить на ужин из молодых кабачков: рецепт очень вкусного сезонного блюда
Идеальный вариант ужина летом – вкусная кабачковая паста с курицей. Такое блюдо будет значительно полезнее обычных макарон. Соедините овощ с нежным куриным филе и сочными томатами – результат вас приятно удивит.
Идея приготовления вкусной кабачковой пасты на ужин опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Овощ нужно нарезать на тонкие полоски.
Ингредиенты:
- кабачок – 2 шт. (маленькие)
- филе курицы – 1 шт.
- томаты черри – 250 г
- сметана – 100 г
- копченая паприка – 0,5 ч.л.
- сухой чеснок – 0,5 ч.л.
- сыр – 50 г
- зелень
Способ приготовления:
1. Для начала обжарить курицу, добавить немного соли.
2. Выложить нарезанный на небольшие полоски кабачок и нарезанные томаты.
3. Накрыть крышкой и тушить 7 минут.
4. Открыть, добавить сметану, паприку и сухой чеснок.
5. Перемешать и тушить еще 10 минут.
6. Посыпать сыром, зеленью и подавать.
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