Идеальный вариант ужина летом – вкусная кабачковая паста с курицей. Такое блюдо будет значительно полезнее обычных макарон. Соедините овощ с нежным куриным филе и сочными томатами – результат вас приятно удивит.

Идея приготовления вкусной кабачковой пасты на ужин опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Овощ нужно нарезать на тонкие полоски.

Ингредиенты:

кабачок – 2 шт. (маленькие)

филе курицы – 1 шт.

томаты черри – 250 г

сметана – 100 г

копченая паприка – 0,5 ч.л.

сухой чеснок – 0,5 ч.л.

сыр – 50 г

зелень

Способ приготовления:

1. Для начала обжарить курицу, добавить немного соли.

2. Выложить нарезанный на небольшие полоски кабачок и нарезанные томаты.

3. Накрыть крышкой и тушить 7 минут.

4. Открыть, добавить сметану, паприку и сухой чеснок.

5. Перемешать и тушить еще 10 минут.

6. Посыпать сыром, зеленью и подавать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: