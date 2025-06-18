Что приготовить на ужин из молодых кабачков: рецепт очень вкусного сезонного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Что приготовить на ужин из молодых кабачков: рецепт очень вкусного сезонного блюда

Идеальный вариант ужина летом – вкусная кабачковая паста с курицей. Такое блюдо будет значительно полезнее обычных макарон. Соедините овощ с нежным куриным филе и сочными томатами – результат вас приятно удивит.

Идея приготовления вкусной кабачковой пасты на ужин опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Овощ нужно нарезать на тонкие полоски.

Что приготовить на ужин из молодых кабачков: рецепт очень вкусного сезонного блюда

Ингредиенты:

  • кабачок – 2 шт. (маленькие)
  • филе курицы – 1 шт.
  • томаты черри – 250 г
  • сметана – 100 г
  • копченая паприка – 0,5 ч.л.
  • сухой чеснок – 0,5 ч.л.
  • сыр – 50 г
  • зелень

Способ приготовления:

Что приготовить на ужин из молодых кабачков: рецепт очень вкусного сезонного блюда

1. Для начала обжарить курицу, добавить немного соли.

Что приготовить на ужин из молодых кабачков: рецепт очень вкусного сезонного блюда

2. Выложить нарезанный на небольшие полоски кабачок и нарезанные томаты.

3. Накрыть крышкой и тушить 7 минут.

Что приготовить на ужин из молодых кабачков: рецепт очень вкусного сезонного блюда

4. Открыть, добавить сметану, паприку и сухой чеснок.

Что приготовить на ужин из молодых кабачков: рецепт очень вкусного сезонного блюда

5. Перемешать и тушить еще 10 минут.

Что приготовить на ужин из молодых кабачков: рецепт очень вкусного сезонного блюда

6. Посыпать сыром, зеленью и подавать.

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