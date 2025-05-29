Что сделать с остатками картофельного пюре: рецепт сытного блюда для ужина

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Что сделать с остатками картофельного пюре: рецепт сытного блюда для ужина

Если у вас есть остатки картофельного пюре – совсем не обязательно их выбрасывать. Из такого продукта можно сделать полноценное сытное блюдо для ужина. Его хватит на долго, а приготовление займет минимум времени.

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Идея приготовления вкусной запеканки из картофельного пюре на ужин опубликована на странице фудблогера danilchenko 77 в Instagram. Внутри очень вкусная начинка с грибами и сосисками.

Что сделать с остатками картофельного пюре: рецепт сытного блюда для ужина

Ингредиенты для теста:

  • картофельное пюре – 500 г
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 170 г

Ингредиенты для начинки:

  • грибы – 300 г
  • сосиски
  • лук – 1 шт.
  • специи
  • помидоры черри – 5 шт.
  • сыр – 100 г

Ингредиенты для заливки:

  • сметана – 300 г
  • яйца – 2 шт.
  • специи

Способ приготовления:

Что сделать с остатками картофельного пюре: рецепт сытного блюда для ужина

1. К пюре добавить яйца и муку.

2. Замесить тесто и положить в холодильник на 15 минут.

Что сделать с остатками картофельного пюре: рецепт сытного блюда для ужина

3. Обжарить грибы с луком до готовности.

4. Добавить сосиски и обжарить еще 5 минут.

Что сделать с остатками картофельного пюре: рецепт сытного блюда для ужина

5. Тесто выложить в смазанную маслом емкость для выпекания, формируя бортики.

Что сделать с остатками картофельного пюре: рецепт сытного блюда для ужина

6. Выложить начинку, добавить заливку.

Что сделать с остатками картофельного пюре: рецепт сытного блюда для ужина

7. Выложить помидоры и присыпать сыром.

Что сделать с остатками картофельного пюре: рецепт сытного блюда для ужина

8. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.

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