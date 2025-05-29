Что сделать с остатками картофельного пюре: рецепт сытного блюда для ужина
Если у вас есть остатки картофельного пюре – совсем не обязательно их выбрасывать. Из такого продукта можно сделать полноценное сытное блюдо для ужина. Его хватит на долго, а приготовление займет минимум времени.
Идея приготовления вкусной запеканки из картофельного пюре на ужин опубликована на странице фудблогера danilchenko 77 в Instagram. Внутри очень вкусная начинка с грибами и сосисками.
Ингредиенты для теста:
- картофельное пюре – 500 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 170 г
Ингредиенты для начинки:
- грибы – 300 г
- сосиски
- лук – 1 шт.
- специи
- помидоры черри – 5 шт.
- сыр – 100 г
Ингредиенты для заливки:
- сметана – 300 г
- яйца – 2 шт.
- специи
Способ приготовления:
1. К пюре добавить яйца и муку.
2. Замесить тесто и положить в холодильник на 15 минут.
3. Обжарить грибы с луком до готовности.
4. Добавить сосиски и обжарить еще 5 минут.
5. Тесто выложить в смазанную маслом емкость для выпекания, формируя бортики.
6. Выложить начинку, добавить заливку.
7. Выложить помидоры и присыпать сыром.
8. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.
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