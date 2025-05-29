Если у вас есть остатки картофельного пюре – совсем не обязательно их выбрасывать. Из такого продукта можно сделать полноценное сытное блюдо для ужина. Его хватит на долго, а приготовление займет минимум времени.

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Идея приготовления вкусной запеканки из картофельного пюре на ужин опубликована на странице фудблогера danilchenko 77 в Instagram. Внутри очень вкусная начинка с грибами и сосисками.

Ингредиенты для теста:

картофельное пюре – 500 г

яйца – 2 шт.

мука – 170 г

Ингредиенты для начинки:

грибы – 300 г

сосиски

лук – 1 шт.

специи

помидоры черри – 5 шт.

сыр – 100 г

Ингредиенты для заливки:

сметана – 300 г

яйца – 2 шт.

специи

Способ приготовления:

1. К пюре добавить яйца и муку.

2. Замесить тесто и положить в холодильник на 15 минут.

3. Обжарить грибы с луком до готовности.

4. Добавить сосиски и обжарить еще 5 минут.

5. Тесто выложить в смазанную маслом емкость для выпекания, формируя бортики.

6. Выложить начинку, добавить заливку.

7. Выложить помидоры и присыпать сыром.

8. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.

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