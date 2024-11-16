Что сделать со вчерашним отварным рисом, чтобы его не выбрасывать: вкусный совет от шеф-повара
Если у вас остался вчерашний отварной рис, и никто его не хочет есть – не торопитесь выбрасывать продукт. Его можно спасти. А именно сделать очень вкусное и одновременно алементарное блюдо, которое точно понравится всем.
О том, как вкусно приготовить вчерашний вареный рис, рассказал известный украинский шеф-повар Вадим Бжезинский (pava vb) в Instagram. Крупу нужно просто пожарить на сковороде с добавлением нескольких вкусных ингредиентов.
Ингредиенты:
- рис отварной вчерашний – 300 г
- куриное филе – 100 г
- яйцо – 1 шт
- хлопья чили – 1/3 ч.л.
- соус терияки или урани – 100 мл.
- рыбный соус – 15 мл.
- зеленый лук – 20 г
- петрушка – 20 г
- сок и цедра лимона – 1 ч.л.
- сухой чеснок – 1/2 ч.л.
- масло подсолнечное – 50 мл.
Способ приготовления:
1. •На подсолнечном масле обжарить курицу, затем добавить рис и обжарить 5 минут.
2. На этом этапе можем добавлять взбитое яйцо и еще жарить 3 минуты.
3. Смешать сухой чеснок, терияки, чили перец и добавить в рис.
4. Готовить еще минутку.
5. В самом конце добавить нарезанный зеленый лук, петрушку, сок и цедру лимона, тщательно перемешать и можно наслаждаться рисом.
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