Что сделать со вчерашним отварным рисом, чтобы его не выбрасывать: вкусный совет от шеф-повара

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
126
Что сделать со вчерашним отварным рисом, чтобы его не выбрасывать: вкусный совет от шеф-повара

Если у вас остался вчерашний отварной рис, и никто его не хочет есть – не торопитесь выбрасывать продукт. Его можно спасти. А именно сделать очень вкусное и одновременно алементарное блюдо, которое точно понравится всем.

Видео дня

О том, как вкусно приготовить вчерашний вареный рис, рассказал известный украинский шеф-повар Вадим Бжезинский (pava vb) в Instagram. Крупу нужно просто пожарить на сковороде с добавлением нескольких вкусных ингредиентов.

Что сделать со вчерашним отварным рисом, чтобы его не выбрасывать: вкусный совет от шеф-повара

Ингредиенты:

  • рис отварной вчерашний – 300 г
  • куриное филе – 100 г
  • яйцо – 1 шт
  • хлопья чили – 1/3 ч.л.
  • соус терияки или урани – 100 мл.
  • рыбный соус – 15 мл.
  • зеленый лук – 20 г
  • петрушка – 20 г
  • сок и цедра лимона – 1 ч.л.
  • сухой чеснок – 1/2 ч.л.
  • масло подсолнечное – 50 мл.

Способ приготовления:

Что сделать со вчерашним отварным рисом, чтобы его не выбрасывать: вкусный совет от шеф-повара

1. •На подсолнечном масле обжарить курицу, затем добавить рис и обжарить 5 минут.

Что сделать со вчерашним отварным рисом, чтобы его не выбрасывать: вкусный совет от шеф-повара

2. На этом этапе можем добавлять взбитое яйцо и еще жарить 3 минуты.

Что сделать со вчерашним отварным рисом, чтобы его не выбрасывать: вкусный совет от шеф-повара

3. Смешать сухой чеснок, терияки, чили перец и добавить в рис.

Что сделать со вчерашним отварным рисом, чтобы его не выбрасывать: вкусный совет от шеф-повара

4. Готовить еще минутку.

Что сделать со вчерашним отварным рисом, чтобы его не выбрасывать: вкусный совет от шеф-повара

5. В самом конце добавить нарезанный зеленый лук, петрушку, сок и цедру лимона, тщательно перемешать и можно наслаждаться рисом.

Что сделать со вчерашним отварным рисом, чтобы его не выбрасывать: вкусный совет от шеф-повара

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты