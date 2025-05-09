Что такое паприкаш и как правильно его готовить: идеальное блюдо для ужина
Паприкаш – традиционное блюдо австрийской кухни, которое готовится из куриного мяса. Один из основных компонентов такого кулинарного шедевра - сладкий болгарский перец, который придает особую сочность и насыщенность. Можно подавать с картофельным пюре или любой кашей.
Как приготовить сочный паприкаш из куриного мяса рассказал фудблогер Алекс Миль (mil alexx) в Instagram. Получится очень вкусно и сытно.
Ингредиенты:
- куриное филе – 700 г
- лук – 150 г
- сладкий перец – 250 г
- помидор в собственном соку (или томатное пюре) – 250 г
- копченая паприка – 2 ч.л.
- растительное масло – 20 г + сливочное масло – 20 г
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- перец – щепотка
- вода – 300 мл.
- сметана – 150 г
- мука – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Нарезать куриное филе мелкими кусочками.
2. Влить на сковородку растительное масло.
3. Выложить филе и обжарить до золотистости со всех сторон, убрать со сковородки.
4. В сковородку выложить кусок масла и рубленый лук.
5. На маленьком огне жарить 4-5 минут.
6. Добавить нарезанный кусочками перец и паприку и, перемешивая, жарить 7-8 минут.
7. Влить мелко нарезанные помидоры или помидорное пюре, добавить сахар, соль, перец, курицу, влить воду.
8. Хорошо вымешать и протушить 5 минут.
9. Смешать сметану и муку венчиком, перелить в сковородку.
10. Хорошо все перемешать, уменьшить огонь, накрыть крышкой.
11. Тушить еще 10 минут, периодически перемешивая, чтобы не прилипло ко дну.
12. Идеально подавать с картофельным пюре.
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