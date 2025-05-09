Паприкаш – традиционное блюдо австрийской кухни, которое готовится из куриного мяса. Один из основных компонентов такого кулинарного шедевра - сладкий болгарский перец, который придает особую сочность и насыщенность. Можно подавать с картофельным пюре или любой кашей.

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Как приготовить сочный паприкаш из куриного мяса рассказал фудблогер Алекс Миль (mil alexx) в Instagram. Получится очень вкусно и сытно.

Ингредиенты:

куриное филе – 700 г

лук – 150 г

сладкий перец – 250 г

помидор в собственном соку (или томатное пюре) – 250 г

копченая паприка – 2 ч.л.

растительное масло – 20 г + сливочное масло – 20 г

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

перец – щепотка

вода – 300 мл.

сметана – 150 г

мука – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Нарезать куриное филе мелкими кусочками.

2. Влить на сковородку растительное масло.

3. Выложить филе и обжарить до золотистости со всех сторон, убрать со сковородки.

4. В сковородку выложить кусок масла и рубленый лук.

5. На маленьком огне жарить 4-5 минут.

6. Добавить нарезанный кусочками перец и паприку и, перемешивая, жарить 7-8 минут.

7. Влить мелко нарезанные помидоры или помидорное пюре, добавить сахар, соль, перец, курицу, влить воду.

8. Хорошо вымешать и протушить 5 минут.

9. Смешать сметану и муку венчиком, перелить в сковородку.

10. Хорошо все перемешать, уменьшить огонь, накрыть крышкой.

11. Тушить еще 10 минут, периодически перемешивая, чтобы не прилипло ко дну.

12. Идеально подавать с картофельным пюре.

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