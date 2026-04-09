Что вкусно приготовить из фарша на ужин: рецепт блюда в духовке
На ужин из фарша можно приготовить не только котлеты. Добавьте сытную начинку из сыра, овощей и зелени, заверните с двух сторон в мясо и помесите в духовку. Получится очень питательное и нежирное блюдо.
Идея приготовления вкусного ужина из куриного фарша в духовке опубликована на странице hot spicyua в Instagram.
Ингредиенты:
- 380 г куриного фарша
- 1-2 томата
- шпинат
- сыр моцарелла
- сыр филадельфия
- специи к мясу, соль
- масло, сухари панко и пармезан
Способ приготовления:
1. На пергамент насыпать специи.
2. Выложить фарш.
3. Намазать немного Филадельфии.
4. Положить шпинат, томаты и моцареллу.
5. Закрыть фаршем.
6. Сверху смазать растительным маслом.
7. Посыпать панко и пармезаном.
8. Запекать 20-25 минут при температуре 200°C.
