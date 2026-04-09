На ужин из фарша можно приготовить не только котлеты. Добавьте сытную начинку из сыра, овощей и зелени, заверните с двух сторон в мясо и помесите в духовку. Получится очень питательное и нежирное блюдо.

Идея приготовления вкусного ужина из куриного фарша в духовке опубликована на странице hot spicyua в Instagram.

Ингредиенты:

380 г куриного фарша

1-2 томата

шпинат

сыр моцарелла

сыр филадельфия

специи к мясу, соль

масло, сухари панко и пармезан

Способ приготовления:

1. На пергамент насыпать специи.

2. Выложить фарш.

3. Намазать немного Филадельфии.

4. Положить шпинат, томаты и моцареллу.

5. Закрыть фаршем.

6. Сверху смазать растительным маслом.

7. Посыпать панко и пармезаном.

8. Запекать 20-25 минут при температуре 200°C.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: