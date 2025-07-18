Что вкусно приготовить из фарша на ужин: рецепт сытного блюда в духовке
Немного мясного фарша всегда есть в морозилке каждой хозяйки. Из такого продукта можно сделать очень вкусный ужин – сочные гнезда с начинкой. Сверху добавьте много начинки.
Идея приготовления сочных гнезд из фарша на ужин опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш свиной или куриный – 700 г
- соус любимый
- шампиньоны – 300 г
- лук – 1 шт.
- перец – 1 шт.
- специи – по вкусу: соль, приправа к фаршу, перец, сухой чеснок.
- яйца – 1 шт.
- твердый сыр – 100 г
- укроп
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить специи, одно яйцо.
2. Хорошо отбить и сформировать шарики.
3. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
4. Стаканом сделать углубление.
5. В середине смазать соусом.
6. Шампиньоны и лук нарезать на кубики и обжарить до готовности.
7. Добавить мелко нарезанный сладкий болгарский перец и укроп, все хорошо перемешать.
8. Выложить на фарш, отправить запекаться при температуре 190 градусов на 30 минут.
9. В конце посыпать натертым сыром и оставить еще на 5 минут.
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