Немного мясного фарша всегда есть в морозилке каждой хозяйки. Из такого продукта можно сделать очень вкусный ужин – сочные гнезда с начинкой. Сверху добавьте много начинки.

Идея приготовления сочных гнезд из фарша на ужин опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

фарш свиной или куриный – 700 г

соус любимый

шампиньоны – 300 г

лук – 1 шт.

перец – 1 шт.

специи – по вкусу: соль, приправа к фаршу, перец, сухой чеснок.

яйца – 1 шт.

твердый сыр – 100 г

укроп

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить специи, одно яйцо.

2. Хорошо отбить и сформировать шарики.

3. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

4. Стаканом сделать углубление.

5. В середине смазать соусом.

6. Шампиньоны и лук нарезать на кубики и обжарить до готовности.

7. Добавить мелко нарезанный сладкий болгарский перец и укроп, все хорошо перемешать.

8. Выложить на фарш, отправить запекаться при температуре 190 градусов на 30 минут.

9. В конце посыпать натертым сыром и оставить еще на 5 минут.

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