Что вкусно приготовить из фарша на ужин: рецепт сытного блюда в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
384
Что вкусно приготовить из фарша на ужин: рецепт сытного блюда в духовке

Немного мясного фарша всегда есть в морозилке каждой хозяйки. Из такого продукта можно сделать очень вкусный ужин – сочные гнезда с начинкой. Сверху добавьте много начинки.

Идея приготовления сочных гнезд из фарша на ужин опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Что вкусно приготовить из фарша на ужин: рецепт сытного блюда в духовке

Ингредиенты:

  • фарш свиной или куриный – 700 г
  • соус любимый
  • шампиньоны – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • перец – 1 шт.
  • специи – по вкусу: соль, приправа к фаршу, перец, сухой чеснок.
  • яйца – 1 шт.
  • твердый сыр – 100 г
  • укроп

Способ приготовления:

Что вкусно приготовить из фарша на ужин: рецепт сытного блюда в духовке

1. К фаршу добавить специи, одно яйцо.

2. Хорошо отбить и сформировать шарики.

Что вкусно приготовить из фарша на ужин: рецепт сытного блюда в духовке

3. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

4. Стаканом сделать углубление.

Что вкусно приготовить из фарша на ужин: рецепт сытного блюда в духовке

5. В середине смазать соусом.

Что вкусно приготовить из фарша на ужин: рецепт сытного блюда в духовке

6. Шампиньоны и лук нарезать на кубики и обжарить до готовности.

7. Добавить мелко нарезанный сладкий болгарский перец и укроп, все хорошо перемешать.

Что вкусно приготовить из фарша на ужин: рецепт сытного блюда в духовке

8. Выложить на фарш, отправить запекаться при температуре 190 градусов на 30 минут.

9. В конце посыпать натертым сыром и оставить еще на 5 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты