Что вкусно приготовить из печени на обед: рецепт сытной запеканки
Из куриной печени часто готовят разнообразные салаты и торты. Если речь идет о сытном обеде, отличной идеей будет сделать запеканку из такого мяса. Благодаря овощам, блюдо будет очень скоовитым и питательным.
Идея приготовления сытной печеночной запеканки на обед опубликована на странице фудблогера Ирины Дроздовой (iruna drozd) в Instagram.Блюдо прекрасно держит форму.
Ингредиенты:
- куриная печень – 1 кг.
- вареные яйца – 3-5 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- твердый сыр – 150 г
- зеленый лук
- соль, перец, специи
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 3 шт.
- молоко – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Нарезать лук, натереть морковь.
2. Обжарить овощи в течение 2 минут.
3. Выложить печень к овощам,
4. Жарить еще 2-3 минуты.
5. Натереть твердый сыр, нарезать зеленый лук (можно еще другую зелень по вкусу).
6. Смешать яйца и молоко для заливки.
7. Добавить специи и осторожно смешать все ингредиенты.
8. Выложить в форму, сверху посыпать тертым сыром.
9. Выпекать 35 минут при температуре 180 градусов.
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