Из куриной печени часто готовят разнообразные салаты и торты. Если речь идет о сытном обеде, отличной идеей будет сделать запеканку из такого мяса. Благодаря овощам, блюдо будет очень скоовитым и питательным.

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Идея приготовления сытной печеночной запеканки на обед опубликована на странице фудблогера Ирины Дроздовой (iruna drozd) в Instagram.Блюдо прекрасно держит форму.

Ингредиенты:

куриная печень – 1 кг.

вареные яйца – 3-5 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

твердый сыр – 150 г

зеленый лук

соль, перец, специи

Ингредиенты для заливки:

яйца – 3 шт.

молоко – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Нарезать лук, натереть морковь.

2. Обжарить овощи в течение 2 минут.

3. Выложить печень к овощам,

4. Жарить еще 2-3 минуты.

5. Натереть твердый сыр, нарезать зеленый лук (можно еще другую зелень по вкусу).

6. Смешать яйца и молоко для заливки.

7. Добавить специи и осторожно смешать все ингредиенты.

8. Выложить в форму, сверху посыпать тертым сыром.

9. Выпекать 35 минут при температуре 180 градусов.

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