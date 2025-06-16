Все рецепты
Что вкусно приготовить из печени на ужин: блюдо, которое понравится всем
Печень – достаточно специфический продукт, но чрезвычайно полезный. Поэтому его обязательно стоит добавить в рацион. Сделать это можно в виде котлет. Они получатся очень сытными.
Идея приготовления вкусных печеночных котлет на ужин опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Рецепт максимально элементарный.
Ингредиенты:
- печень – 600 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 3 ст.л.
- майонез или сметана – 1 ст.л.
- соль, перец
- лук – 1 шт.
- морковь – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Лук и морковь почистить.
2. Нарезать и натереть.
3. Печень нарезать мелкими кубиками.
4. К измельченной печени добавить специи, морковь, лук, 3 ст.л. муки и майонез.
5. Добавить яйца и перемешать.
6. Обжарить котлеты с двух сторон.
7. После этого сложить в кастрюльку и протушить 30 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: