Что вкусно приготовить из печени на ужин: блюдо, которое понравится всем

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Что вкусно приготовить из печени на ужин: блюдо, которое понравится всем

Печень – достаточно специфический продукт, но чрезвычайно полезный. Поэтому его обязательно стоит добавить в рацион. Сделать это можно в виде котлет. Они получатся очень сытными.

Идея приготовления вкусных печеночных котлет на ужин опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Рецепт максимально элементарный.

Что вкусно приготовить из печени на ужин: блюдо, которое понравится всем

Ингредиенты:

  • печень – 600 г
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 3 ст.л.
  • майонез или сметана – 1 ст.л.
  • соль, перец
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 2 шт.

Способ приготовления:

Что вкусно приготовить из печени на ужин: блюдо, которое понравится всем

1. Лук и морковь почистить.

2. Нарезать и натереть.

Что вкусно приготовить из печени на ужин: блюдо, которое понравится всем

3. Печень нарезать мелкими кубиками.

4. К измельченной печени добавить специи, морковь, лук, 3 ст.л. муки и майонез.

Что вкусно приготовить из печени на ужин: блюдо, которое понравится всем

5. Добавить яйца и перемешать.

Что вкусно приготовить из печени на ужин: блюдо, которое понравится всем

6. Обжарить котлеты с двух сторон.

7. После этого сложить в кастрюльку и протушить 30 минут.

Что вкусно приготовить из печени на ужин: блюдо, которое понравится всем

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