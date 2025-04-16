Что вкусно приготовить из шампиньонов для Пасхального стола: сытное блюдо на скорую руку
Шампиньоны – универсальные грибы, которые можно приготовить и на каждый день, и для праздничного стола. Уже совсем скоро Пасха, поэтому такой продукт станет отличным дополнением к семейному угощению. Грибы можно запечь с фаршем и сыром в панировке.
Идея приготовления вкусных фаршированных шампиньонов к Пасхальному столу опубликована на странице фудблогера Дианы Вронской (diana vronska cooking) в Instagram.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 10 шт.
- твердый сыр – 100 г
- фарш свинины – 300 г
- майонез
- яйца – 2шт
- панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Почистить грибы и оторвать от них ножку.
2. Внутрь грибочка добавить немного майонеза.
3. Твердый сыр порезать на квадратики.
4. Выложить внутрь грибочка.
5. К фаршу добавить излюбленные специи, перемешать и выложить сверху на грибы.
6. Взбить яйца, добавить немного соли.
7. Грибы погрузить сначала в яйца, затем в панировочные сухари.
8. Запекать ориентировочно 25 минут.
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