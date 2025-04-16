Что вкусно приготовить из шампиньонов для Пасхального стола: сытное блюдо на скорую руку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Что вкусно приготовить из шампиньонов для Пасхального стола: сытное блюдо на скорую руку

Шампиньоны – универсальные грибы, которые можно приготовить и на каждый день, и для праздничного стола. Уже совсем скоро Пасха, поэтому такой продукт станет отличным дополнением к семейному угощению. Грибы можно запечь с фаршем и сыром в панировке.

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Идея приготовления вкусных фаршированных шампиньонов к Пасхальному столу опубликована на странице фудблогера Дианы Вронской (diana vronska cooking) в Instagram.

Что вкусно приготовить из шампиньонов для Пасхального стола: сытное блюдо на скорую руку

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 10 шт.
  • твердый сыр – 100 г
  • фарш свинины – 300 г
  • майонез
  • яйца – 2шт
  • панировочные сухари

Способ приготовления:

Что вкусно приготовить из шампиньонов для Пасхального стола: сытное блюдо на скорую руку

1. Почистить грибы и оторвать от них ножку.

2. Внутрь грибочка добавить немного майонеза.

Что вкусно приготовить из шампиньонов для Пасхального стола: сытное блюдо на скорую руку

3. Твердый сыр порезать на квадратики.

4. Выложить внутрь грибочка.

Что вкусно приготовить из шампиньонов для Пасхального стола: сытное блюдо на скорую руку

5. К фаршу добавить излюбленные специи, перемешать и выложить сверху на грибы.

6. Взбить яйца, добавить немного соли.

Что вкусно приготовить из шампиньонов для Пасхального стола: сытное блюдо на скорую руку

7. Грибы погрузить сначала в яйца, затем в панировочные сухари.

8. Запекать ориентировочно 25 минут.

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