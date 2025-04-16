Шампиньоны – универсальные грибы, которые можно приготовить и на каждый день, и для праздничного стола. Уже совсем скоро Пасха, поэтому такой продукт станет отличным дополнением к семейному угощению. Грибы можно запечь с фаршем и сыром в панировке.

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Идея приготовления вкусных фаршированных шампиньонов к Пасхальному столу опубликована на странице фудблогера Дианы Вронской (diana vronska cooking) в Instagram.

Ингредиенты:

шампиньоны – 10 шт.

твердый сыр – 100 г

фарш свинины – 300 г

майонез

яйца – 2шт

панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Почистить грибы и оторвать от них ножку.

2. Внутрь грибочка добавить немного майонеза.

3. Твердый сыр порезать на квадратики.

4. Выложить внутрь грибочка.

5. К фаршу добавить излюбленные специи, перемешать и выложить сверху на грибы.

6. Взбить яйца, добавить немного соли.

7. Грибы погрузить сначала в яйца, затем в панировочные сухари.

8. Запекать ориентировочно 25 минут.

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