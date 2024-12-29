Да вы пасту еще не готовили! Вкусный и необычный десерт из этого продукта
Для большинства из нас макароны – это гарнир, или соленое блюдо с соусом и сыром. Но как насчет сладкого блюда из макарон?
Фудблогер Валерия Велигура в Instagram представила интересный рецепт сладкой пасты. Она уверяет, что так макароны вы еще точно не готовили.
Ингредиенты
- Макароны Rigatoni – 400 гр
- Масло – для жарки
- Сок мандарина – 125 мл
- Цедра мандарина – 1 шт
- Сахар – 60 гр
- Крахмал кукурузный – 20 гр
- Вода – 100 мл
- Желтки – 3 шт
- Сливочное масло – 125 гр
- Кокосовая стружка – для подачи
Способ приготовления
1. Очищенные мандарины пробиваем в блендере и процеживаем сок через сито.
2. Добавляем цедру, доводим до кипения и выключаем нагрев.
3. Отдельно совмещаем сахар с крахмалом. Добавляем воду, желтки и перемешиваем.
4. Соединяем с соком и цедрой, ставим на средний огонь и варим до загущения. Накрываем пленкой в контакт и даем остыть при комнатной температуре.
5. Пасту обжариваем в хорошо разогретом масле до золотистого цвета. Кладем на полотенце, даем стечь лишнему маслу и остыть.
6. Для крема мягкое сливочное масло взбиваем миксером в течение 3 мин.
7. Постепенно (по 2 ст.л.) добавляем мандариновый курд и взбиваем до однородности.
8. Наполняем "трубочки" кремом и украшаем кокосовой стружкой по бокам.
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