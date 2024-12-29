Для большинства из нас макароны – это гарнир, или соленое блюдо с соусом и сыром. Но как насчет сладкого блюда из макарон?

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Фудблогер Валерия Велигура в Instagram представила интересный рецепт сладкой пасты. Она уверяет, что так макароны вы еще точно не готовили.

Ингредиенты

Макароны Rigatoni – 400 гр

Масло – для жарки

Сок мандарина – 125 мл

Цедра мандарина – 1 шт

Сахар – 60 гр

Крахмал кукурузный – 20 гр

Вода – 100 мл

Желтки – 3 шт

Сливочное масло – 125 гр

Кокосовая стружка – для подачи

Способ приготовления

1. Очищенные мандарины пробиваем в блендере и процеживаем сок через сито.

2. Добавляем цедру, доводим до кипения и выключаем нагрев.

3. Отдельно совмещаем сахар с крахмалом. Добавляем воду, желтки и перемешиваем.

4. Соединяем с соком и цедрой, ставим на средний огонь и варим до загущения. Накрываем пленкой в контакт и даем остыть при комнатной температуре.

5. Пасту обжариваем в хорошо разогретом масле до золотистого цвета. Кладем на полотенце, даем стечь лишнему маслу и остыть.

6. Для крема мягкое сливочное масло взбиваем миксером в течение 3 мин.

7. Постепенно (по 2 ст.л.) добавляем мандариновый курд и взбиваем до однородности.

8. Наполняем "трубочки" кремом и украшаем кокосовой стружкой по бокам.

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