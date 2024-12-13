Деруны, как у бабушки: старинный украинский рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
1,5 т.
Деруны, как у бабушки: старинный украинский рецепт

Деруны – это старинное блюдо, которое готовится из картофеля и подается на обед или ужин. Готовится она из доступных ингредиентов, а значит, никогда не потеряет свою популярность.

Видео дня

Рецептом приготовления дерунов в Instagram разделились на странице galychyna. Следуя ему, вы получите такое же вкусное блюдо, как когда готовили наши бабушки.

Деруны, как у бабушки: старинный украинский рецепт

Ингредиенты

  • Картофель – ½ кг
  • Лук в деруны – 1 шт.
  • Лук в соус – 1 шт
  • Мука – 3 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт
  • Чеснок – 3-4 зуб
  • Грибы – 250 гр
  • Сметана – 5 ст.л.
  • Вода – 50-100 мл
  • Сыр – 100 гр
  • Соль
  • Перец
  • Зелень

Способ приготовления

1. Половину картофеля натираем на мелкой терке, а другую – на крупной.

2. 1 луковицу натираем на мелкой терке, смешиваем с картофелем, добавляем соль и перец.

Деруны, как у бабушки: старинный украинский рецепт

3. Добавляем муку и яйцо. Тщательно перемешиваем.

4. Обжариваем на сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистости.

5. На сковороде со сливочным маслом и чесноком обжариваем измельченный лук в течение двух минут.

Деруны, как у бабушки: старинный украинский рецепт

6. Добавляем измельченные грибы и соль. Обжариваем на большом огне до золотистости.

7. Добавляем сметану и воду, перемешиваем и тушим в течение минуты.

8. Выкладываем в порционные формы за запекание деруны, чередуя с грибной подливкой.

Деруны, как у бабушки: старинный украинский рецепт

9. Сверху натираем сыр и отправляем выпекаться в течение 10-15 минут при 180 градусах.

10. Украшаем зеленью и подаем на стол.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты дерунов:

Рецепты

Сейчас мы готовим

Все рецепты