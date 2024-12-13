Деруны, как у бабушки: старинный украинский рецепт
Деруны – это старинное блюдо, которое готовится из картофеля и подается на обед или ужин. Готовится она из доступных ингредиентов, а значит, никогда не потеряет свою популярность.
Рецептом приготовления дерунов в Instagram разделились на странице galychyna. Следуя ему, вы получите такое же вкусное блюдо, как когда готовили наши бабушки.
Ингредиенты
- Картофель – ½ кг
- Лук в деруны – 1 шт.
- Лук в соус – 1 шт
- Мука – 3 ст.л.
- Яйцо – 1 шт
- Чеснок – 3-4 зуб
- Грибы – 250 гр
- Сметана – 5 ст.л.
- Вода – 50-100 мл
- Сыр – 100 гр
- Соль
- Перец
- Зелень
Способ приготовления
1. Половину картофеля натираем на мелкой терке, а другую – на крупной.
2. 1 луковицу натираем на мелкой терке, смешиваем с картофелем, добавляем соль и перец.
3. Добавляем муку и яйцо. Тщательно перемешиваем.
4. Обжариваем на сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистости.
5. На сковороде со сливочным маслом и чесноком обжариваем измельченный лук в течение двух минут.
6. Добавляем измельченные грибы и соль. Обжариваем на большом огне до золотистости.
7. Добавляем сметану и воду, перемешиваем и тушим в течение минуты.
8. Выкладываем в порционные формы за запекание деруны, чередуя с грибной подливкой.
9. Сверху натираем сыр и отправляем выпекаться в течение 10-15 минут при 180 градусах.
10. Украшаем зеленью и подаем на стол.
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