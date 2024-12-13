Деруны – это старинное блюдо, которое готовится из картофеля и подается на обед или ужин. Готовится она из доступных ингредиентов, а значит, никогда не потеряет свою популярность.

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Рецептом приготовления дерунов в Instagram разделились на странице galychyna. Следуя ему, вы получите такое же вкусное блюдо, как когда готовили наши бабушки.

Ингредиенты

Картофель – ½ кг

Лук в деруны – 1 шт.

Лук в соус – 1 шт

Мука – 3 ст.л.

Яйцо – 1 шт

Чеснок – 3-4 зуб

Грибы – 250 гр

Сметана – 5 ст.л.

Вода – 50-100 мл

Сыр – 100 гр

Соль

Перец

Зелень

Способ приготовления

1. Половину картофеля натираем на мелкой терке, а другую – на крупной.

2. 1 луковицу натираем на мелкой терке, смешиваем с картофелем, добавляем соль и перец.

3. Добавляем муку и яйцо. Тщательно перемешиваем.

4. Обжариваем на сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистости.

5. На сковороде со сливочным маслом и чесноком обжариваем измельченный лук в течение двух минут.

6. Добавляем измельченные грибы и соль. Обжариваем на большом огне до золотистости.

7. Добавляем сметану и воду, перемешиваем и тушим в течение минуты.

8. Выкладываем в порционные формы за запекание деруны, чередуя с грибной подливкой.

9. Сверху натираем сыр и отправляем выпекаться в течение 10-15 минут при 180 градусах.

10. Украшаем зеленью и подаем на стол.

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