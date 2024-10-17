Деруны по-новому: как сделать блюдо посытнее, чтобы подать его на обед
Панский дерун – блюдо, которое отлично подходит для сытного обеда. От классических изделий следующая идея отличается тем, что кроме картофельного теста нужно сделать мясное. Прекрасным дополнением будет грибной соус, а также много натертого сыра.
Идея приготовления сытного панского деруна на обед опубликована на странице фудблогера Ирины Верчук (mama verchyk) в Instagram. Такое блюдо подойдет даже к праздничному столу.
Ингредиенты для деруна:
- картофель – 5-6 шт. средних
- лук – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- мука – 1-2 ст.л.
- сметана – 1 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для котлеты:
- фарш – 500 г
- яйца – 1 шт.(у меня перепелине 4шт.)
- лук – 1 шт. (натереть)
- соль, перец
Ингредиенты для грибного соуса:
- грибы – 10 шт.
- лук – 1 шт.
- соль, перец, мускатный орех – по вкусу
- сливки – 150 г (можно сметану)
- чеснок – 2 зубчика
- масло
- сыр твердый натертый – 150-170 г
Способ приготовления:
1. В фарш добавить соль, перец, яйцо и все перемешать.
2. Отбить фарш.
3. Обжарить большую котлету.
4. Перевернуть с помощью двух тарелок и пожарить с другой стороны.
5. Картофель натереть на терке вместе с луком.
6. Добавить соль, перец, яйцо, сметану и муку.
7. Все перемешать.
8. Жарить на сковороде с маслом большой дерун с обеих сторон.
9. Перевернуть с помощью двух тарелок. Пожарить два драника.
10. Измельченные грибы пожарить на сковороде с растительным маслом, добавить измельченный лук и пожарить до готовности.
11. Посолить, поперчить и добавить сливки или сметану.
12. Добавить мускатный орех, готовить все к загущению сливок.
13. На дно формы выложить дерун, грибной соус и сыр.
14. Затем положить мясную котлету, грибной соус и сыр и снова дерун, грибной соус и сыр.
15. Поставить в духовку и запекать при температуре 180 градусов 15-20 минут.
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