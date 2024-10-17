Панский дерун – блюдо, которое отлично подходит для сытного обеда. От классических изделий следующая идея отличается тем, что кроме картофельного теста нужно сделать мясное. Прекрасным дополнением будет грибной соус, а также много натертого сыра.

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Идея приготовления сытного панского деруна на обед опубликована на странице фудблогера Ирины Верчук (mama verchyk) в Instagram. Такое блюдо подойдет даже к праздничному столу.

Ингредиенты для деруна:

картофель – 5-6 шт. средних

лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

мука – 1-2 ст.л.

сметана – 1 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для котлеты:

фарш – 500 г

яйца – 1 шт.(у меня перепелине 4шт.)

лук – 1 шт. (натереть)

соль, перец

Ингредиенты для грибного соуса:

грибы – 10 шт.

лук – 1 шт.

соль, перец, мускатный орех – по вкусу

сливки – 150 г (можно сметану)

чеснок – 2 зубчика

масло

сыр твердый натертый – 150-170 г

Способ приготовления:

1. В фарш добавить соль, перец, яйцо и все перемешать.

2. Отбить фарш.

3. Обжарить большую котлету.

4. Перевернуть с помощью двух тарелок и пожарить с другой стороны.

5. Картофель натереть на терке вместе с луком.

6. Добавить соль, перец, яйцо, сметану и муку.

7. Все перемешать.

8. Жарить на сковороде с маслом большой дерун с обеих сторон.

9. Перевернуть с помощью двух тарелок. Пожарить два драника.

10. Измельченные грибы пожарить на сковороде с растительным маслом, добавить измельченный лук и пожарить до готовности.

11. Посолить, поперчить и добавить сливки или сметану.

12. Добавить мускатный орех, готовить все к загущению сливок.

13. На дно формы выложить дерун, грибной соус и сыр.

14. Затем положить мясную котлету, грибной соус и сыр и снова дерун, грибной соус и сыр.

15. Поставить в духовку и запекать при температуре 180 градусов 15-20 минут.

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