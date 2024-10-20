Деруны по-новому: как сделать традиционное блюдо еще вкуснее
Деруны – это блюдо, нравится миллионам людей. Оно довольно бюджетное и очень вкусное. Каждая хозяйка готовит деруны по собственному рецепту, который, скорее всего, достался еще от мамы.
А вот фудблогер Наталья Жук решила пойти еще дальше. В Instagram она предложила рецепт приготовления дерунов по-новому. Кулинар уверяет, что следуя ее советам, блюдо станет еще вкуснее.
Ингредиенты
- Картофель – 2-3 шт
- Куриное филе – 450-500 гр
- Лук – 1 шт
- Яйца – 1-2 шт
- Соль – 1 ч.л.
- Черный перец молотый – ¼ ч.л
- Сушеный чеснок – ½ ч.л.
- Мука – 2-3 ст.л.
Способ приготовления
1. Картофель натираем на большой терке. Выкладываем в глубокую емкость.
2. Куриное филе нарезаем на небольшие куски.
3. Лук измельчаем.
4. Соединяем эти ингредиенты с картофелем, добавляем яйца, специи и муку.
5. Тщательно перемешиваем, выкладываем на раскаленную сковороду с растительным маслом.
6. Обжариваем на среднем огне до готовности и золотистой корочки.
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