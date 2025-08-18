Самый вкусный десерт без выпечки – панна-котта. Для приготовления которой вам понадобится минимум продуктов, и минимум времени.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, нежной панна-котты со сливок, с ягодами и фруктами.

Ингредиенты:

7 г. желатина

50 мл. воды

400 мл. сливок 15-20% (можно и более жирные)

70-80 г. сахарной пудры

ванилин/ванильный экстракт

любые фрукты или ягоды

1 упаковка апельсинового/мандаринового желе

Способ приготовления:

1. Желатин заливаем водой и оставляем набухать.

2. В кастрюльку отправляем сливки, сахарную пудру и ванилин. Нагреваем массу на среднем огне не доводя до кипения. Добавляем набухший желатин и перемешиваем до его полного растворения.

3. Разливаем сливочную массу по формочкам и отправляем в холодильник до полного застывания. После выкладываем фрукты и заливаем фруктовым желе!

