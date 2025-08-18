Десерт без выпечки, теста и сахара: домашняя летняя панна-котта за 10 минут

Рецепт десерта

Самый вкусный десерт без выпечки – панна-котта. Для приготовления которой вам понадобится минимум продуктов, и минимум времени.

Вкусная панна-котта

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, нежной панна-котты со сливок, с ягодами и фруктами.

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • 7 г. желатина
  • 50 мл. воды
  • 400 мл. сливок 15-20% (можно и более жирные)
  • 70-80 г. сахарной пудры
  • ванилин/ванильный экстракт
  • любые фрукты или ягоды
  • 1 упаковка апельсинового/мандаринового желе

Способ приготовления:

1. Желатин заливаем водой и оставляем набухать.

Желатин для десерта

2. В кастрюльку отправляем сливки, сахарную пудру и ванилин. Нагреваем массу на среднем огне не доводя до кипения. Добавляем набухший желатин и перемешиваем до его полного растворения.

Приготовление десерта

3. Разливаем сливочную массу по формочкам и отправляем в холодильник до полного застывания. После выкладываем фрукты и заливаем фруктовым желе!

Готовый десерт

