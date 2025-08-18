Все рецепты
Десерт без выпечки, теста и сахара: домашняя летняя панна-котта за 10 минут
Самый вкусный десерт без выпечки – панна-котта. Для приготовления которой вам понадобится минимум продуктов, и минимум времени.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, нежной панна-котты со сливок, с ягодами и фруктами.
Ингредиенты:
- 7 г. желатина
- 50 мл. воды
- 400 мл. сливок 15-20% (можно и более жирные)
- 70-80 г. сахарной пудры
- ванилин/ванильный экстракт
- любые фрукты или ягоды
- 1 упаковка апельсинового/мандаринового желе
Способ приготовления:
1. Желатин заливаем водой и оставляем набухать.
2. В кастрюльку отправляем сливки, сахарную пудру и ванилин. Нагреваем массу на среднем огне не доводя до кипения. Добавляем набухший желатин и перемешиваем до его полного растворения.
3. Разливаем сливочную массу по формочкам и отправляем в холодильник до полного застывания. После выкладываем фрукты и заливаем фруктовым желе!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: