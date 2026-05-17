Когда хочется чего-то сладкого к чаю, но без долгого приготовления, выручают простые десерты без выпекания. Такой вариант готовится буквально за несколько минут, а результат получается очень нежным и похожим на домашний торт. Основа из печенья хорошо пропитывается кремом и становится мягкой и кремовой. Для рецепта понадобятся лишь доступные ингредиенты, которые легко найти в магазине.

Идея приготовления домашнего десерта из печенья без выпекания опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.

Ингредиенты для десерта:

крем-сыр – 125 г

вареное сгущенное молоко – 300-350 г

сливки 30-33% – 200 мл.

печенье – примерно 300 г

щепотка соли – по желанию

Способ приготовления:

1. Для крема выложите в глубокую миску крем-сыр, вареное сгущенное молоко и холодные сливки.

2. По желанию добавьте щепотку соли, чтобы вкус десерта был более сбалансированным. Взбейте все миксером до однородной густой массы.

3. Подготовьте форму для десерта. На дно выложите слой печенья, сверху равномерно распределите часть крема.

4. Повторите слои еще раз, чередуя печенье и крем.

5. Верх десерта посыпьте крошкой из измельченного печенья. Поставьте форму в холодильник минимум на 5-6 часов, чтобы печенье хорошо пропиталось кремом и стало нежным.

6. Перед подачей нарежьте десерт порционными кусочками. По желанию можно добавить тертый шоколад, орехи или карамельный соус.

7. Такой быстрый десерт без выпекания получается очень мягким, кремовым и отлично подходит охлажденным.

