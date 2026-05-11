Десерт битое стекло знаком многим еще с детства, но до сих пор остается одним из самых популярных домашних сладких лакомств. Его любят за нежную текстуру, яркий вид и простое приготовление без духовки. Такой десерт прекрасно подходит для семейного чаепития, праздничного стола или летнего меню. Главное – дать ему хорошо застыть в холодильнике.

Идея приготовления десерта битое стекло на сметане опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

разноцветное желе – 4 упаковки

горячая вода – 300 мл. на каждую упаковку

жележелатин – 25 г

холодная вода – 150 мл.

сгущенное молоко – 270 г

сметана – 400 г

шоколадный крекер – 200 г

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте желе согласно инструкции на упаковке, но используйте меньше воды – примерно 300 мл на каждую пачку.

2. Так желе получится более плотным и будет хорошо держать форму в десерте.

3. Перелейте массу в контейнеры и поставьте в холодильник до полного застывания.

4. Желатин залейте холодной водой и оставьте примерно на 15 минут, чтобы он набух.

5. После этого осторожно подогрейте его до полного растворения, но не доводите до кипения.

6. Готовое цветное желе нарежьте небольшими кубиками. В большой миске смешайте сметану и сгущенное молоко до однородности.

7. Добавьте кусочки шоколадного крекера и кубики желе.

8. Влейте растопленный желатин в сметанную массу и быстро перемешайте.

9. Форму для десерта застелите пищевой пленкой или пергаментом.

10. Перелейте готовую смесь в форму и поставьте в холодильник минимум на несколько часов, а лучше всего – на ночь.

11. После остывания десерт хорошо держит форму, легко нарезается и получается очень нежным. битое стекло станет отличным вариантом домашнего десерта без выпекания, который нравится и взрослым, и детям.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: