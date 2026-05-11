Десерт битое стекло на сметане: прекрасно застывает и получается очень нежным
Десерт битое стекло знаком многим еще с детства, но до сих пор остается одним из самых популярных домашних сладких лакомств. Его любят за нежную текстуру, яркий вид и простое приготовление без духовки. Такой десерт прекрасно подходит для семейного чаепития, праздничного стола или летнего меню. Главное – дать ему хорошо застыть в холодильнике.
Идея приготовления десерта битое стекло на сметане опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты:
- разноцветное желе – 4 упаковки
- горячая вода – 300 мл. на каждую упаковку
- жележелатин – 25 г
- холодная вода – 150 мл.
- сгущенное молоко – 270 г
- сметана – 400 г
- шоколадный крекер – 200 г
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте желе согласно инструкции на упаковке, но используйте меньше воды – примерно 300 мл на каждую пачку.
2. Так желе получится более плотным и будет хорошо держать форму в десерте.
3. Перелейте массу в контейнеры и поставьте в холодильник до полного застывания.
4. Желатин залейте холодной водой и оставьте примерно на 15 минут, чтобы он набух.
5. После этого осторожно подогрейте его до полного растворения, но не доводите до кипения.
6. Готовое цветное желе нарежьте небольшими кубиками. В большой миске смешайте сметану и сгущенное молоко до однородности.
7. Добавьте кусочки шоколадного крекера и кубики желе.
8. Влейте растопленный желатин в сметанную массу и быстро перемешайте.
9. Форму для десерта застелите пищевой пленкой или пергаментом.
10. Перелейте готовую смесь в форму и поставьте в холодильник минимум на несколько часов, а лучше всего – на ночь.
11. После остывания десерт хорошо держит форму, легко нарезается и получается очень нежным. битое стекло станет отличным вариантом домашнего десерта без выпекания, который нравится и взрослым, и детям.
