Осень – лучшее время для ароматной домашней выпечки, которая создает атмосферу тепла и уюта. Галета с грушами – это именно тот десерт, который сочетает простоту приготовления и изысканный вкус. Ее можно подавать к чаю или кофе, а благодаря сочетанию сладких груш и нежного сыра она получается особенно гармоничной. Такой пирог не требует сложных ингредиентов, тесто готовится быстро, а результат обязательно понравится всей семье.

Идея приготовления сладкой галеты с грушами к чаю опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

теплая вода – 80 мл

масло или сливочное масло – 60 мл

мука – 200 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

соль – щепотка

крахмал – для посыпки

груши – 1-2 шт.

сыр Dorblu или другой мягкий сыр с плесенью – по вкусу

мед, миндаль – по желанию

Способ приготовления:

1. В теплую воду добавьте масло, сахар и соль, перемешайте.

2. Затем постепенно всыпайте муку, смешанную с разрыхлителем, и замесите мягкое тесто.

3. Сначала воспользуйтесь лопаткой, а дальше месите руками 4-5 минут, пока тесто не станет эластичным.

4. Заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 10-15 минут.

5. Для начинки нарежьте груши тонкими ломтиками, сыр – небольшими кубиками.

6. Раскатайте охлажденное тесто в тонкий пласт, слегка посыпьте крахмалом, выложите по центру груши.

