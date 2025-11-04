Десерт для уютных осенних вечеров: как приготовить вкусную галету с грушами к чаю
Осень – лучшее время для ароматной домашней выпечки, которая создает атмосферу тепла и уюта. Галета с грушами – это именно тот десерт, который сочетает простоту приготовления и изысканный вкус. Ее можно подавать к чаю или кофе, а благодаря сочетанию сладких груш и нежного сыра она получается особенно гармоничной. Такой пирог не требует сложных ингредиентов, тесто готовится быстро, а результат обязательно понравится всей семье.
Идея приготовления сладкой галеты с грушами к чаю опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- теплая вода – 80 мл
- масло или сливочное масло – 60 мл
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- сахар – 1 ст. л.
- соль – щепотка
- крахмал – для посыпки
- груши – 1-2 шт.
- сыр Dorblu или другой мягкий сыр с плесенью – по вкусу
- мед, миндаль – по желанию
Способ приготовления:
1. В теплую воду добавьте масло, сахар и соль, перемешайте.
2. Затем постепенно всыпайте муку, смешанную с разрыхлителем, и замесите мягкое тесто.
3. Сначала воспользуйтесь лопаткой, а дальше месите руками 4-5 минут, пока тесто не станет эластичным.
4. Заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 10-15 минут.
5. Для начинки нарежьте груши тонкими ломтиками, сыр – небольшими кубиками.
6. Раскатайте охлажденное тесто в тонкий пласт, слегка посыпьте крахмалом, выложите по центру груши.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: