Чернослив с орехами в сметане – культовый десерт, о котором знает не одно поколение. Такое лакомство очень простое в приготовлении и еще и бюджетное. К тому же, совсем скоро праздники, поэтому есть возможность порадовать близких.

Идея приготовления чернослива с орешками в сметане опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.

Ингредиенты:

чернослив – 300 г

орехи – 200 г

сметана – 300 г

сахар – 100 г

шоколад – для украшения

Способ приготовления:

1. Подготовьте крем: сметану взбейте с сахаром до нежной кремовой консистенции.

2. Начините чернослив: в каждую ягодку положите по кусочку ореха.

3. Формирование десерта: выложите чернослив в креманку слоями.

4. Каждый слой хорошо смазывайте кремом из сметаны.

5. Завершение: сверху украсьте тертым шоколадом.

