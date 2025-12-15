Десерт, который помнят целые поколения: как приготовить чернослив с орехами в сметане на праздники

Чернослив с орехами в сметане – культовый десерт, о котором знает не одно поколение. Такое лакомство очень простое в приготовлении и еще и бюджетное. К тому же, совсем скоро праздники, поэтому есть возможность порадовать близких.

Идея приготовления чернослива с орешками в сметане опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.

Ингредиенты:

  • чернослив – 300 г
  • орехи – 200 г
  • сметана – 300 г
  • сахар – 100 г
  • шоколад – для украшения

Способ приготовления:

1. Подготовьте крем: сметану взбейте с сахаром до нежной кремовой консистенции.

2. Начините чернослив: в каждую ягодку положите по кусочку ореха.

3. Формирование десерта: выложите чернослив в креманку слоями.

4. Каждый слой хорошо смазывайте кремом из сметаны.

5. Завершение: сверху украсьте тертым шоколадом.

