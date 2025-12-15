Все рецепты
Десерт, который помнят целые поколения: как приготовить чернослив с орехами в сметане на праздники
Чернослив с орехами в сметане – культовый десерт, о котором знает не одно поколение. Такое лакомство очень простое в приготовлении и еще и бюджетное. К тому же, совсем скоро праздники, поэтому есть возможность порадовать близких.
Идея приготовления чернослива с орешками в сметане опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.
Ингредиенты:
- чернослив – 300 г
- орехи – 200 г
- сметана – 300 г
- сахар – 100 г
- шоколад – для украшения
Способ приготовления:
1. Подготовьте крем: сметану взбейте с сахаром до нежной кремовой консистенции.
2. Начините чернослив: в каждую ягодку положите по кусочку ореха.
3. Формирование десерта: выложите чернослив в креманку слоями.
4. Каждый слой хорошо смазывайте кремом из сметаны.
5. Завершение: сверху украсьте тертым шоколадом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: