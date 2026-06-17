Диетическая паста из кабачка: делимся простым рецептом сезонного блюда
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В сезон молодых кабачков стоит обратить внимание на простые и легкие блюда, которые не требуют много времени на приготовление. Одним из таких вариантов является кабачковая паста с курицей и овощами, которая прекрасно подходит для обеда или ужина. Вместо традиционных макарон в этом рецепте используются тонко нарезанные полоски кабачка, которые после тушения становятся нежными и сочными. Блюдо получается сытным, ароматным и очень летним. А готовится оно всего за несколько десятков минут.
Идея приготовления сытной пасты из кабачка опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 250 г
- кабачок – 450 г
- помидор – 150 г
- сметана 15% – 100 г
- растительное масло – 1 ч.л.
- паприка – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- твердый сыр для подачи – 30 г
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.
2. Посолите, поперчите и обжарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла примерно по 3 минуты с каждой стороны.
3. Кабачок нарежьте длинными тонкими полосками с помощью овощечистки или специальной терки для овощной лапши.
4. Помидор нарежьте небольшими кусочками.
5. Добавьте кабачок и помидор к обжаренному куриному филе. Перемешайте и тушите под крышкой около 6 минут.
6. Влейте сметану, добавьте паприку, сушеный чеснок, при необходимости ещё немного соли и перца.
7. Тщательно перемешайте все ингредиенты и готовьте еще 5–7 минут на слабом огне.
8. Перед подачей посыпьте блюдо тёртым сыром.
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