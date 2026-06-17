В сезон молодых кабачков стоит обратить внимание на простые и легкие блюда, которые не требуют много времени на приготовление. Одним из таких вариантов является кабачковая паста с курицей и овощами, которая прекрасно подходит для обеда или ужина. Вместо традиционных макарон в этом рецепте используются тонко нарезанные полоски кабачка, которые после тушения становятся нежными и сочными. Блюдо получается сытным, ароматным и очень летним. А готовится оно всего за несколько десятков минут.

Идея приготовления сытной пасты из кабачка опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 250 г

кабачок – 450 г

помидор – 150 г

сметана 15% – 100 г

растительное масло – 1 ч.л.

паприка – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

твердый сыр для подачи – 30 г

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.

2. Посолите, поперчите и обжарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла примерно по 3 минуты с каждой стороны.

3. Кабачок нарежьте длинными тонкими полосками с помощью овощечистки или специальной терки для овощной лапши.

4. Помидор нарежьте небольшими кусочками.

5. Добавьте кабачок и помидор к обжаренному куриному филе. Перемешайте и тушите под крышкой около 6 минут.

6. Влейте сметану, добавьте паприку, сушеный чеснок, при необходимости ещё немного соли и перца.

7. Тщательно перемешайте все ингредиенты и готовьте еще 5–7 минут на слабом огне.

8. Перед подачей посыпьте блюдо тёртым сыром.

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