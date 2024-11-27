Вкусные чебуреки можно приготовить даже без замеса теста. Для этого вам понадобится простой лаваш. А для начинки отлично подойдет куриное мясо, которое после жарки будет очень сочным.

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Идея приготовления ленивых чебуреков с курицей без теста опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastia mudraya в Instagram. Блюдо еще достаточно диетическое.

Ингредиенты:

лаваш – 80 г

куриное филе – 125 г

лук – 30 г

сметана 15% – 25 г

сыр твердый – 25 г

чеснок – 3 зубчика

яйцо – 1 шт.

кунжут

Способ приготовления:

1. Сделать фарш: взбить в блендере филе с луком и чесноком.

2. Добавить сметану, сыр, соль, специи.

3. Из лаваша вырезать кружочки.

4. Края каждого лаваша по кругу смазать взбитым с солью яйцом.

5. Выложить куриный фарш на половину так, чтобы было отступление от края.

6. Свернуть лаваш пополам и залепить.

7. Сверху чебурек смажьте яйцом, посыпьте кунжутом и отправьте в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

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