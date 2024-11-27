Диетические чебуреки без теста: понадобится лаваш
Вкусные чебуреки можно приготовить даже без замеса теста. Для этого вам понадобится простой лаваш. А для начинки отлично подойдет куриное мясо, которое после жарки будет очень сочным.
Идея приготовления ленивых чебуреков с курицей без теста опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastia mudraya в Instagram. Блюдо еще достаточно диетическое.
Ингредиенты:
- лаваш – 80 г
- куриное филе – 125 г
- лук – 30 г
- сметана 15% – 25 г
- сыр твердый – 25 г
- чеснок – 3 зубчика
- яйцо – 1 шт.
- кунжут
Способ приготовления:
1. Сделать фарш: взбить в блендере филе с луком и чесноком.
2. Добавить сметану, сыр, соль, специи.
3. Из лаваша вырезать кружочки.
4. Края каждого лаваша по кругу смазать взбитым с солью яйцом.
5. Выложить куриный фарш на половину так, чтобы было отступление от края.
6. Свернуть лаваш пополам и залепить.
7. Сверху чебурек смажьте яйцом, посыпьте кунжутом и отправьте в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
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