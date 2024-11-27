Диетические чебуреки без теста: понадобится лаваш

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
171
Диетические чебуреки без теста: понадобится лаваш

Вкусные чебуреки можно приготовить даже без замеса теста. Для этого вам понадобится простой лаваш. А для начинки отлично подойдет куриное мясо, которое после жарки будет очень сочным.

Видео дня

Идея приготовления ленивых чебуреков с курицей без теста опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastia mudraya в Instagram. Блюдо еще достаточно диетическое.

Диетические чебуреки без теста: понадобится лаваш

Ингредиенты:

  • лаваш – 80 г
  • куриное филе – 125 г
  • лук – 30 г
  • сметана 15% – 25 г
  • сыр твердый – 25 г
  • чеснок – 3 зубчика
  • яйцо – 1 шт.
  • кунжут

Способ приготовления:

Диетические чебуреки без теста: понадобится лаваш

1. Сделать фарш: взбить в блендере филе с луком и чесноком.

2. Добавить сметану, сыр, соль, специи.

Диетические чебуреки без теста: понадобится лаваш

3. Из лаваша вырезать кружочки.

4. Края каждого лаваша по кругу смазать взбитым с солью яйцом.

Диетические чебуреки без теста: понадобится лаваш

5. Выложить куриный фарш на половину так, чтобы было отступление от края.

6. Свернуть лаваш пополам и залепить.

Диетические чебуреки без теста: понадобится лаваш

7. Сверху чебурек смажьте яйцом, посыпьте кунжутом и отправьте в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

Диетические чебуреки без теста: понадобится лаваш

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты