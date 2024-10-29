Домашнее чесночное масло вместо магазинных намазок: вкус закуски вас приятно удивит

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Домашнее чесночное масло вместо магазинных намазок: вкус закуски вас приятно удивит

Вместо разнообразных магазинных намазок на хлеб лучше сделать ароматное чесночное масло. Это не только вкусно, но и бюджетно. Можно просто намазать на хлеб или использовать как дополнение к другим блюдам.

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Идея приготовления ароматного чесночного масла, которое можно использовать в качестве намазки, опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником coooking.she в Instagram. Вам понадобится минимум обычных ингредиентов.

Домашнее чесночное масло вместо магазинных намазок: вкус закуски вас приятно удивит

Ингредиенты:

  • чеснок – 20 зубчиков (если большие)
  • оливковое/подсолнечное масло – 50 мл.
  • масло сливочное – 130 г
  • острый перец – 1 шт.
  • зелень

Способ приготовления:

Домашнее чесночное масло вместо магазинных намазок: вкус закуски вас приятно удивит

1. Чеснок очистить.

2. Выложить зубчики в емкость.

Домашнее чесночное масло вместо магазинных намазок: вкус закуски вас приятно удивит

3. Залить растительным маслом.

4. Поставить запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

Домашнее чесночное масло вместо магазинных намазок: вкус закуски вас приятно удивит

5. Затем чеснок вынуть, положить в блендер.

6. Добавить зелень, острый перец, масло, соль, перец.

Домашнее чесночное масло вместо магазинных намазок: вкус закуски вас приятно удивит

7. Все сбить до однородности.

Домашнее чесночное масло вместо магазинных намазок: вкус закуски вас приятно удивит

8. Переложить в контейнер и поставить в холодильник, чтобы масса немного застыла.

Домашнее чесночное масло вместо магазинных намазок: вкус закуски вас приятно удивит

9. Намазывать на свежий хлеб.

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