Вместо разнообразных магазинных намазок на хлеб лучше сделать ароматное чесночное масло. Это не только вкусно, но и бюджетно. Можно просто намазать на хлеб или использовать как дополнение к другим блюдам.

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Идея приготовления ароматного чесночного масла, которое можно использовать в качестве намазки, опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником coooking.she в Instagram. Вам понадобится минимум обычных ингредиентов.

Ингредиенты:

чеснок – 20 зубчиков (если большие)

оливковое/подсолнечное масло – 50 мл.

масло сливочное – 130 г

острый перец – 1 шт.

зелень

Способ приготовления:

1. Чеснок очистить.

2. Выложить зубчики в емкость.

3. Залить растительным маслом.

4. Поставить запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

5. Затем чеснок вынуть, положить в блендер.

6. Добавить зелень, острый перец, масло, соль, перец.

7. Все сбить до однородности.

8. Переложить в контейнер и поставить в холодильник, чтобы масса немного застыла.

9. Намазывать на свежий хлеб.

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