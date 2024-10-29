Домашнее чесночное масло вместо магазинных намазок: вкус закуски вас приятно удивит
Вместо разнообразных магазинных намазок на хлеб лучше сделать ароматное чесночное масло. Это не только вкусно, но и бюджетно. Можно просто намазать на хлеб или использовать как дополнение к другим блюдам.
Идея приготовления ароматного чесночного масла, которое можно использовать в качестве намазки, опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником coooking.she в Instagram. Вам понадобится минимум обычных ингредиентов.
Ингредиенты:
- чеснок – 20 зубчиков (если большие)
- оливковое/подсолнечное масло – 50 мл.
- масло сливочное – 130 г
- острый перец – 1 шт.
- зелень
Способ приготовления:
1. Чеснок очистить.
2. Выложить зубчики в емкость.
3. Залить растительным маслом.
4. Поставить запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.
5. Затем чеснок вынуть, положить в блендер.
6. Добавить зелень, острый перец, масло, соль, перец.
7. Все сбить до однородности.
8. Переложить в контейнер и поставить в холодильник, чтобы масса немного застыла.
9. Намазывать на свежий хлеб.
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