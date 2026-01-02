Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Домашнее шоколадное печенье с творожной начинкой: идеальный десерт для уютных семейных чаепитий

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
117
Домашнее печенье – замечательный десерт для уютного семейного чаепития. Для начинки можно использовать творог. А шоколадное тесто получится сделать с помощью какао.

Идея приготовления вкусного творожного печенья для семейного чаепития опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram.

Ингредиенты для начинки:

  • творог – 150 г
  • сахарная пудра – 50 г
  • ванильный экстракт – 2-3 капли

Способ приготовления:

1. Творог, сахарную пудру, ванильный экстракт взбить блендером. Если творог сухой, то можно добавить немного сметаны.

2. Сформировать 6 шариков и отправить в морозилку.

Ингредиенты для теста:

  • масло – 110 г
  • соль – щепотка
  • сахар – 80 г
  • желтки – 2 шт.
  • мука – 130 г
  • какао – 20 г
  • разрыхлитель – 5 г

Способ приготовления:

1. Масло, соль, сахар и желтки взбить миксером.

2. Добавить муку, какао и разрыхлитель.

3. Замешать тесто.

4. Выложить на пищевую пленку и отправить в холодильник на 30 минут.

5. После этого сформировать печенье.

6. Переложить на противень, застеленный пергаментом и выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут. Печенье должно остаться мягким

7. Охладить. По желанию украсить.

