Домашнее печенье – замечательный десерт для уютного семейного чаепития. Для начинки можно использовать творог. А шоколадное тесто получится сделать с помощью какао.

Идея приготовления вкусного творожного печенья для семейного чаепития опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram.

Ингредиенты для начинки:

творог – 150 г

сахарная пудра – 50 г

ванильный экстракт – 2-3 капли

Способ приготовления:

1. Творог, сахарную пудру, ванильный экстракт взбить блендером. Если творог сухой, то можно добавить немного сметаны.

2. Сформировать 6 шариков и отправить в морозилку.

Ингредиенты для теста:

масло – 110 г

соль – щепотка

сахар – 80 г

желтки – 2 шт.

мука – 130 г

какао – 20 г

разрыхлитель – 5 г

Способ приготовления:

1. Масло, соль, сахар и желтки взбить миксером.

2. Добавить муку, какао и разрыхлитель.

3. Замешать тесто.

4. Выложить на пищевую пленку и отправить в холодильник на 30 минут.

5. После этого сформировать печенье.

6. Переложить на противень, застеленный пергаментом и выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут. Печенье должно остаться мягким

7. Охладить. По желанию украсить.

