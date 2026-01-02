Домашнее шоколадное печенье с творожной начинкой: идеальный десерт для уютных семейных чаепитий
Домашнее печенье – замечательный десерт для уютного семейного чаепития. Для начинки можно использовать творог. А шоколадное тесто получится сделать с помощью какао.
Идея приготовления вкусного творожного печенья для семейного чаепития опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram.
Ингредиенты для начинки:
- творог – 150 г
- сахарная пудра – 50 г
- ванильный экстракт – 2-3 капли
Способ приготовления:
1. Творог, сахарную пудру, ванильный экстракт взбить блендером. Если творог сухой, то можно добавить немного сметаны.
2. Сформировать 6 шариков и отправить в морозилку.
Ингредиенты для теста:
- масло – 110 г
- соль – щепотка
- сахар – 80 г
- желтки – 2 шт.
- мука – 130 г
- какао – 20 г
- разрыхлитель – 5 г
Способ приготовления:
1. Масло, соль, сахар и желтки взбить миксером.
2. Добавить муку, какао и разрыхлитель.
3. Замешать тесто.
4. Выложить на пищевую пленку и отправить в холодильник на 30 минут.
5. После этого сформировать печенье.
6. Переложить на противень, застеленный пергаментом и выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут. Печенье должно остаться мягким
7. Охладить. По желанию украсить.
